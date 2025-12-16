El PSdeG anuncia que hay una nueva denuncia por supuesto acoso laboral a otro alcalde

El secretario General del PSdeG, Xosé Ramón Besteiro, ha anunciado que hay una nueva denuncia por supuesto acoso laboral a otro alcalde. Concretamente, se trata del alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval.

"El partido pedirá que deje sus cargos tanto institucionales como orgánicos. El acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha expresado Besteiro en una rueda de prensa que ha convocado de urgencia.

La dirección provincial en Ourense ha convocado a Válcarcel a una reunión, antes de que se celebre una ejecutiva provincial esta tarde a las 20.00 horas y cerrada a medios.

El alcalde de Barbadás gobierna en minoría y figura como firmante del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por el caso del exdirigente del PSOE de Lugo José Tomé y en apoyo a la compañera Silvia Fraga, impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos, entre los que están la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Fraga, exsecretaria de Igualdad del PSdeG, dimitió la semana pasada por discrepancias con la manera de proceder de la dirección de su partido.

El documento lo han suscrito unas 300 personas que reprochan la actuación de la dirección del PSdeG en el caso de la denuncia por acoso sexual contra Tomé.