El PSdeG anuncia que hay una nueva denuncia por supuesto acoso laboral a otro alcalde
- Se trata del alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval
- La semana pasada se denunció al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé
El secretario General del PSdeG, Xosé Ramón Besteiro, ha anunciado que hay una nueva denuncia por supuesto acoso laboral a otro alcalde. Concretamente, se trata del alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval.
"El partido pedirá que deje sus cargos tanto institucionales como orgánicos. El acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha expresado Besteiro en una rueda de prensa que ha convocado de urgencia.
La dirección provincial en Ourense ha convocado a Válcarcel a una reunión, antes de que se celebre una ejecutiva provincial esta tarde a las 20.00 horas y cerrada a medios.
El alcalde de Barbadás gobierna en minoría y figura como firmante del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por el caso del exdirigente del PSOE de Lugo José Tomé y en apoyo a la compañera Silvia Fraga, impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos, entre los que están la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Fraga, exsecretaria de Igualdad del PSdeG, dimitió la semana pasada por discrepancias con la manera de proceder de la dirección de su partido.
El documento lo han suscrito unas 300 personas que reprochan la actuación de la dirección del PSdeG en el caso de la denuncia por acoso sexual contra Tomé.
Besteiro descarta dimitir por la gestión del caso Tomé
Precisamente, por ese manifiesto ha sido preguntado Besteiro en la rueda de prensa y ha asegurado que él respeta "la libertad de opinión" y descarta dimitir.
"Dimitir tiene que dimitir el que acosa", se ha defendido el líder de los socialistas gallegos, que ha asegurado que actuaron con "máxima celeridad y respetando a la víctima". "El presunto acosador estaba fuera del partido en 24 horas", ha añadido al respecto.
El pasado viernes, Besteiro aseguró que conoció "por una tercera persona" en el mes de octubre el supuesto caso de acoso del que se acusa a Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero él lo negó.
Esa tercera persona fue quien le comentó que había "una posible víctima" quien, sin embargo, no dio el paso de denunciar hasta la semana pasada, destacó. Por ello, entendía que su dirección sí actuó con "rapidez y contundencia" desde el momento en que se registró la denuncia en el canal interno del PSOE.
Este martes ha vuelto a insistir en el mismo mensaje. "Me ratifico plenamente en lo que dije en rueda de prensa. Nunca hablé con ninguna víctima y saben que conforme a la ley es necesaria una denuncia de la víctima", ha defendido tras las críticas recibidas.