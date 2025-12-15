Más del 93% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad

Casi el 94% de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93% de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones, según el 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual', que ha hecho público este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024, y en el que se confirma "la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual", la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la "fuerte masculinización de la autoría" de estos delitos.

En 2024 se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual, un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años. Seis de cada diez delitos (59,85%) fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86%, violaciones.

Estos hechos afectaron a 22.778 víctimas, el 85,69% de ellas mujeres (19.518) y el 8,17 % varones menores de edad (1.861). El resto, 1.385, eran hombres mayores de edad.

Cuatro de cada diez víctimas, el 41,2 % del total (casi 9.400), tenían menos de 18 años y la mayoría son mujeres y niños, niñas y adolescentes. Tenían entre 0 y 13 años, 4.196 víctimas; entre 14 y 15, 2.872; entre 16 y 17, 2.325. Las víctimas de 18 a 30 años fueron 6.956.

Interior indica que el número de víctimas masculinas es elevado en delitos como son la corrupción de menores (42,5 %), la provocación sexual (35,6 %), el exhibicionismo (30,1 %), el 'grooming' (26,8 %) y la pornografía de menores (26,6 %).

En cuanto a la nacionalidad, el 73 % de las víctimas eran españolas y el 27 %, extranjeras. De entre las víctimas con otra nacionalidad, el 55,5 % eran originarias de América y el 20 % de la UE.