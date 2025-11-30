La Guardia Civil detiene en Las Palmas a un falso representante deportivo por abusar de 61 menores
- El detenido llegó incluso a mantener relaciones íntimas con algunas víctimas
- La investigación ha sido bautizada como “Fake manager” (Representante falso)
La Guardia Civil ha detenido a un individuo por cometer graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. El sospechoso se hacía pasar por representante deportivo, motivo por el que la investigación ha sido bautizada como “Fake manager”. Han sido identificadas 61 víctimas, todas ellas menores de edad, que no habían formalizado denuncia antes.
En algunos casos, el ahora detenido llegó incluso a mantener relaciones íntimas con algunas víctimas, señala el comunicado de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. La operación, indican, se inició a raíz del testimonio de una de las víctimas, quien, con apoyo psicológico, reveló los abusos sufridos en diciembre de 2024. Este primer testimonio resultó determinante, dado que ninguna de las demás víctimas había denunciado previamente.
A partir de ese momento, y tras la recopilación de los primeros indicios de los hechos en marzo de 2025, se iniciaron las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido. El éxito de la investigación se sustentó en el análisis minucioso del contenido del teléfono móvil intervenido al detenido y en la obtención de múltiples declaraciones tanto de víctimas como de testigos.
¿Cómo actuaba?
Las autoridades han explicado que el detenido actuaba con un método "altamente planificado y estructurado" en el entorno digital, a través de "la manipulación emocional" para obtener material de contenido sexual y "propiciar encuentros presenciales, que llegaron a materializarse en varias ocasiones".
El presunto autor combinaba dos métodos de engaño "especialmente eficaces", indica la Guardia Civil. Por un lado, utilizaba su identidad como supuesto mánager deportivo, presentándose como un profesional con contactos y ofreciendo a los menores falsas oportunidades de promoción: pruebas en clubes de alto rendimiento, inclusión en bases de datos profesionales o difusión de sus perfiles en redes especializadas".
Estas promesas, según el informe, se convertían en "un instrumento de manipulación para generar una deuda de gratitud que derivaba en la obtención de favores de carácter sexual", incluyendo la solicitud de material pornográfico o la concertación de encuentros íntimos".
A su vez, el sospechoso empleaba identidades falsas femeninas para "ampliar su alcance y reducir las suspicacias de los jóvenes". A través de estos perfiles en redes sociales, introducía paulatinamente conversaciones de contenido sexual, solicitaba imágenes íntimas y enviaba material pornográfico, con el fin de normalizar estas conductas, explica la Guardia Civil.
Los riesgos del grooming
La Operación “Fake manager”, con un total de 61 víctimas identificadas, subraya la importancia de concienciar a las familias y a los menores sobre los riesgos del denominado grooming, esto es, la manipulación intencionada por parte de un adulto para ganarse la confianza de un menor con fines de abuso sexual.
La peligrosidad del detenido radicaba no solo en su capacidad de engaño y persuasión, sino también en su temerario incumplimiento de la autoridad judicial al continuar con sus actividades mientras se encontraba bajo investigación.
Las diligencias han sido instruidas por el Equipo de Policía Judicial de Vecindario y han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.