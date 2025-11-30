La Guardia Civil detiene en Las Palmas a un falso representante deportivo por abusar de 61 menores

La Guardia Civil ha detenido a un individuo por cometer graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores. El sospechoso se hacía pasar por representante deportivo, motivo por el que la investigación ha sido bautizada como “Fake manager”. Han sido identificadas 61 víctimas, todas ellas menores de edad, que no habían formalizado denuncia antes.

En algunos casos, el ahora detenido llegó incluso a mantener relaciones íntimas con algunas víctimas, señala el comunicado de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. La operación, indican, se inició a raíz del testimonio de una de las víctimas, quien, con apoyo psicológico, reveló los abusos sufridos en diciembre de 2024. Este primer testimonio resultó determinante, dado que ninguna de las demás víctimas había denunciado previamente.

A partir de ese momento, y tras la recopilación de los primeros indicios de los hechos en marzo de 2025, se iniciaron las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido. El éxito de la investigación se sustentó en el análisis minucioso del contenido del teléfono móvil intervenido al detenido y en la obtención de múltiples declaraciones tanto de víctimas como de testigos.

¿Cómo actuaba? Las autoridades han explicado que el detenido actuaba con un método "altamente planificado y estructurado" en el entorno digital, a través de "la manipulación emocional" para obtener material de contenido sexual y "propiciar encuentros presenciales, que llegaron a materializarse en varias ocasiones". El presunto autor combinaba dos métodos de engaño "especialmente eficaces", indica la Guardia Civil. Por un lado, utilizaba su identidad como supuesto mánager deportivo, presentándose como un profesional con contactos y ofreciendo a los menores falsas oportunidades de promoción: pruebas en clubes de alto rendimiento, inclusión en bases de datos profesionales o difusión de sus perfiles en redes especializadas". Los condenados por delitos sexuales crecen en 2024 y registran los valores más altos desde 2017 Cristina Pozo García Estas promesas, según el informe, se convertían en "un instrumento de manipulación para generar una deuda de gratitud que derivaba en la obtención de favores de carácter sexual", incluyendo la solicitud de material pornográfico o la concertación de encuentros íntimos". A su vez, el sospechoso empleaba identidades falsas femeninas para "ampliar su alcance y reducir las suspicacias de los jóvenes". A través de estos perfiles en redes sociales, introducía paulatinamente conversaciones de contenido sexual, solicitaba imágenes íntimas y enviaba material pornográfico, con el fin de normalizar estas conductas, explica la Guardia Civil. 01.27 min Los chats de los videojuegos, una de las puertas de entrada de los pedófilos