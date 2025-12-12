Detenido un hombre acusado de abusar de una niña de 8 años en Linares, Jaén

Un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años ha sido arrestado por la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) en la localidad de Linares, Jaén. Los hechos se han producido con la implicación de la madre de la menor, que también ha sido arrestada.

La investigación se inició el pasado mes de octubre después de que los agentes recibieran información sobre la menor. Les contaron que la niña era víctima de agresiones físicas por parte de su madre y que esta la ofrecía a adultos para prostituirla.

Agentes del Servicio de Protección al Menor han comprobado los graves hechos denunciados mediante varios testimonios de personas del entorno de la menor. Además, según los testimonios, esta consentía que un adulto vecino de la familia le realizara tocamientos a cambio de dinero.

La policía ha detenido al hombre y a la madre de la menor tras comprobar que había indicios claros de riesgo y desprotección de la menor. En el momento de la detención de la madre, esta se encontraba acompañada de su otra hija menor, de un año de edad. La niña ha sido entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén para garantizar su protección.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. Además, las autoridades han emitido órdenes de alejamiento respecto a la menor para hacer efectiva su protección mientras siguen las indagaciones que determinen la gravedad y el alcance exacto de los hechos.

Según las autoridades competentes, la menor está fuera de Jaén a cargo, provisionalmente, de otros familiares, a la espera que se adopte una resolución judicial o administrativa sobre su situación.