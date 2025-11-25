Investigan una posible agresión sexual a un niño de seis años en un colegio de Las Rozas, Madrid

La Guardia Civil y la Fiscalía han abierto una investigación para esclarecer una posible agresión sexual a un niño de seis años en un colegio público de la ciudad madrileña de Las Rozas. La agresión habría sido cometida por dos compañeros del mismo centro de once años.

Fueron los padres de la presunta víctima quienes acudieron al puesto de la Guardia Civil en las Rozas para denunciar la agresión, según fuentes de la Comandancia citadas por la agencia EFE.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que las autoridades ya examinan el caso y que la inspección educativa regional se ha puesto a disposición del colegio y facilitado "toda la información" de la que dispone el centro, por lo que ha apelado a la prudencia hasta que las distintas instituciones implicadas avancen en sus respectivas pesquisas.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid también han indicado que la inspección está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el centro público San José, con el objetivo de garantizar la seguridad de sus alumnos mientras se investiga lo ocurrido.