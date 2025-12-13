Detenido un cirujano por agredir sexualmente a una paciente durante una operación mamaria

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente mientras le realizaba una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Según ha informado este sábado el centro médico, que lleva abierto poco más de un año, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre. Fue ese día cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.