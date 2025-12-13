Detenido un cirujano por agredir sexualmente a una paciente durante una operación mamaria
- El médico alquiló las instalaciones del hospital para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada
- Dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo en el quirófano, lo grabaron y comunicaron los hechos
Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente mientras le realizaba una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.
Según ha informado este sábado el centro médico, que lleva abierto poco más de un año, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre. Fue ese día cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.
La mujer estaba anestesiada
Según han declarado fuentes cercanas al caso a EFE, la agresión sexual la cometió cuando la mujer estaba anestesiada. El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, tal y como ha aclarado la compañía.
En su comunicado, IMED ha subrayado que ha denunciado los hechos, ha mostrado su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.
El grupo médico, ante la gravedad de lo ocurrido, está estudiando personarse en la causa. El cirujano fue detenido en Alicante y puesto a disposición de un juzgado de Molina de Segura (Murcia), que ordenó su ingreso en prisión preventiva.