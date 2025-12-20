La Policía investiga si el cirujano plástico acusado de violar a una paciente en Murcia agredió sexualmente a más mujeres

La Policía Nacional investiga si el cirujano plástico acusado de agredir sexualmente a una paciente mientras la intervenía de una operación estética en Murcia podría haber hecho lo mismo con otras mujeres. Así se expresa en el atestado, al que ha tenido acceso Televisión Española, que destaca el "descaro" y la "alevosía" con los que se produjeron los hechos.

El modus operandi del doctor hace sospechar a los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso que no se trató de un hecho aislado. Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer siguen tomando declaración a otras pacientes que se sometiron a cirugías estéticas con el mismo doctor.

El atestado judicial desvela tres fotogramas en los que se observa a la paciente tapada a excepción de los muslos y la zona genital. Según las denunciantes, la enfermera y la auxiliar que grabaron el vídeo, se observan comportamientos extraños, con movimientos de pubis y al cirujano con los pantalones arrugados a la altura de los pies.

La intervención tuvo lugar el 4 de diciembre en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, tal y como aclaró el centro la semana pasada, cuando la Policía detuvo al acusado.

Prisión provicional sin fianza El acusado permanece en estos momentos en prisión provisional y sin fianza por riesgo de fuga, puesto que el cirujano tenía intención de trasladarse a Estados Unidos o Dubái. Una segunda paciente denunció al cirujano plástico, según confirmó el jueves la Policía Nacional a RTVE, aunque aún no ha trascendido si esta presunta agresión tuvo lugar en el mismo centro sanitario. Según el atestado, los investigadores hallaron fluidos corporales en la bata que el cirujano utilizó durante la intervención. "Hay muchas formas de operar y cada uno tiene sus particularidades. Si un profesional o varios de la cirugía nos dicen que eso no tiene cabida de ningún modo, es un indicio de criminalidad más que utilizaremos para apuntar esa acusación", ha declarado a Televisión Española Raúl Pardo Geijo, abogado de la víctima.