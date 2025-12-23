Amplio operativo policial en Elche para detener a los autores de un doble homicidio

Dos hombres han muerto y un tercero ha sufrido heridas graves tras sufrir una paliza en la localidad de Elche, donde la Guardia Civil ha desplegado este martes un amplio operativo con el objetivo de detener a dos sospechosos que se han encerrado en una vivienda de la zona de La Marina.

El suceso tuvo lugar el lunes en torno a las 18:00 horas y tanto las dos víctimas mortales como la persona herida, ingresada en el Hospital de Elche, son de nacionalidad alemana. Por su parte, los dos sospechosos han sido identificados como ciudadanos polacos y tienen antecedentes penales, según fuentes de la Guardia Civil.

Estas personas permanecen atrincheradas en una vivienda cercada por los agentes, que ha establecido un perímetro de seguridad.

En cuanto al posible móvil del crimen, las primeras hipótesis descartan un ajuste de cuentas, aunque las pesquisas siguen abiertas.