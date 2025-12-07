Detenido un hombre por un posible asesinato machista en El Viso del Alcor, Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

No obstante, según el subdelegado, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer. El sospechoso se encuentra en régimen hospitalario bajo custodia policial.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema VioGén de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Este domingo se ha celebrado un minuto de silencio a las 12:00 para condenar el asesinato.