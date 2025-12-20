La Guardia Civil desarticula en Toledo una organización criminal especializada en robar en salones de juego

La Guardia Civil ha detenido a siete personas integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en máquinas de apuestas de salones de juegos en Toledo, de donde llegaron a sustraer más de 60.000 euros manipulando las máquinas a plena luz del día.

La investigación, denominada Black Jack 36, comenzó tras la denuncia presentada por uno de los establecimientos afectados -uno de ellos en Seseña- donde informaron de que tres personas habían accedido al local de apuestas utilizando documentación falsa.

Una vez dentro, mientras simulaban estar jugando, abrieron una de las máquinas recreativas, para lo que utilizaron una llave facilitada por un trabajador del propio establecimiento que formaba parte de la organización delictiva.