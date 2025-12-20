La Guardia Civil desarticula en Toledo una organización criminal especializada en robar en salones de juego
- Tres personas accedieron al local utilizando documentación falsa, ha informado la Guardia Civil
- Un trabajador del establecimiento, que formaba parte de la organización delictiva, facilitó una llave para abrir las máquinas
La Guardia Civil ha detenido a siete personas integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en máquinas de apuestas de salones de juegos en Toledo, de donde llegaron a sustraer más de 60.000 euros manipulando las máquinas a plena luz del día.
La investigación, denominada Black Jack 36, comenzó tras la denuncia presentada por uno de los establecimientos afectados -uno de ellos en Seseña- donde informaron de que tres personas habían accedido al local de apuestas utilizando documentación falsa.
Una vez dentro, mientras simulaban estar jugando, abrieron una de las máquinas recreativas, para lo que utilizaron una llave facilitada por un trabajador del propio establecimiento que formaba parte de la organización delictiva.
Método 'cebado'
Con la investigación, se pudo determinar que el grupo empleaba el método conocido como cebado o engorde stacker, mediante el cual manipulaban determinados modelos de máquinas de apuestas para obtener premios sin necesidad de jugar. Para ello, aprovechaban que este tipo de máquinas emiten tickets canjeables en lugar de premios en metálico.
De este modo y repitiendo la misma operación, los autores canjeaban los tickets conseguidos ilegalmente por dinero en efectivo en máquinas de cambio de otros locales.
Los miembros de la organización han sido detenidos en Seseña (Toledo) como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.