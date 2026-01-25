Un menor de 13 años es asesinado en Sueca, Valencia, y el padre de un amigo confiesa el crimen

Un menor de 13 años ha sido asesinado en Sueca, Valencia. La víctima era amigo del hijo de un hombre de 48 años que ha confesado el crimen y se ha entregado a la Guardia Civil en el cuartel del municipio.

El cuerpo del menor ha sido hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil. El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido.

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta. Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima