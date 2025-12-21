Investigan la muerte de dos mujeres en Málaga y Vizcaya con aparentes signos de violencia

Dos mujeres han sido halladas muertas con aparentes signos de violencia este domingo en Málaga y Barakaldo (Vizcaya), con aparentes signos de violencia en dos casos que están siendo investigados por la Policía Nacional y por la Ertzaintza, respectivamente.

Desde el 112 Andalucía han confirmado a RTVE que ha recibido, alrededor de las 6.30 de la mañana, un aviso alertando de que había una mujer inconsciente en la vía pública de un descampado tras la Comisaría de Policía del distrito norte de Málaga, en el barrio de La Palmilla. En ese momento, el centro coordinador ha alertado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos han confirmado el fallecimiento de la mujer.

La Policía Nacional ha abierto una investigación. El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a Efe fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.

También este domingo, la Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización por la mañana del cuerpo sin vida de una mujer de unos 50 años en su vivienda de Barakaldo (Bizkaia). Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza sobre las 11:30 horas de esta mañana de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda, ubicada en la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Al lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza, personal médico, una comitiva judicial y un médico forense, que han confirmado el fallecimiento de la mujer, según ha informado el departamento vasco de Seguridad a Efe, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.

Según ha informado Eitb, el cuerpo de la mujer presentaba "signos de violencia compatibles con homicidio", aunque esta circunstancia no ha sido confirmada por la policía vasca.