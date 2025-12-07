El Observatorio de Violencia de Género del CGPJ encarga un "mapeo" de zonas sin cobertura para pulseras antimaltrato

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado un "mapeo" de zonas rurales aisladas y de montaña donde se detecten problemas de falta de cobertura que puedan provocar fallos de geolocalización en las pulseras antimaltrato, tras ser recogida como una de las "inicidencias más recurrentes" referidas por las comisiones provinciales de violencia de género y por alguna jueza.

Esther Rojo, que asumió la presidencia del Observatorio el pasado mes de noviembre en sustitución de Esther Erice, tras pactar ambas que rotarían al año de la designación, ha revelado que el pasado martes por la tarde realizaron una visita al Centro Cometa, el centro de control que gestiona las pulseras telemáticas para órdenes de alejamiento en casos de violencia de género en España.

"Aprovechando visita, pregunté personalmente por este tema, me dijeron que efectivamente estaban trabajando en este mapeo de las zonas que tenían problemas de cobertura y que nos lo harían llegar", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press.

El Observatorio, una vez que reciba este mapeo, lo trasladará a los juzgados y los tribunales que conocen de la materia de violencia de género para que, "cuando establecen esta medida adicional de control del alejamiento, de la orden de protección o de la pena", que sepan "que puede que en ese territorio, en determinada zona, haya problemas de cobertura".

La decisión de encargar este mapeo surgió a raíz de la reunión del Observatorio en la que abordaron, junto con el resto de las instituciones, la problemática que había sucedido con las pulseras telemáticas y respecto a la migración de datos de una empresa a otra.