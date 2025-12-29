El Supremo confirma las condenas de entre 20 y 24 años para los tres autores del asesinato de Samuel Luiz

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 20 y 24 años de prisión para los tres condenados por el asesinato a golpes de Samuel Luiz, perpetrado la madrugada del 3 de julio de 2021 en La Coruña. El Alto Tribunal ha subrayado que el ataque contra el joven de 24 años consistió en un "inexplicable linchamiento".

La Sala de lo Penal del Supremo mantiene también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) de absolver por falta de pruebas a un cuarto acusado que había sido condenado como cómplice por la Audiencia Provincial.

De esta forma, los magistrados han desestimado los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular. Estos últimos presentaron sendos recursos contra la absolución del cuarto acusado, que habría participado en la agresión grupal que acabó con la vida del joven en Galicia. Incialmente, este había sido condenado como cómplice a 10 años de prisión en la setencia que dictó el tribunal del juradio de la Audiencia de A Coruña.

Ahora, las condenas confirmadas son 24 años de prisión al para Diego Montaña Marzoa por delito de asesinato con agravante de discriminación por motivo de orientación sexual, 20 años para Alejandro Freire García por delito de asesinato y otros 20 años y medio para Kaio Amaral Silva Costa por asesinato y robo con violencia por la sustracción del móvil de la víctima. Además, los tres condenados tendrán que indemnizar a los familiares de la víctima con más de 300.000 euros.

Fue un ataque "sorpresivo" con inexplicable linchamiento" Según ha indicado la Sala en la sentencia, fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento”. Según los hechos probados, la agresión grupal se desencadenó en las inmediaciones de un local de copas casi a las tres de la madrugada, cuando Diego Montaña, que estaba con su entonces pareja sentimental, creyó que la víctima les estaba grabando con un teléfono móvil. Ante esta situación, el condenado se acercó a Samuel y le dijo "deja de grabarnos", a lo que este respondió que solo estaba realizando una videollada.