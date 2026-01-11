Asesinada una mujer en Olvera, Cádiz, en un posible nuevo caso de violencia de género

Una mujer de 58 años ha sido asesinada de madrugada en su domicilio de Olvera, Cádiz, en un posible nuevo caso de violencia de género. Su marido, un hombre de 60 años, ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos.

Según ha podido saber RNE, fue el mismo hombre el que avisó a una hija tras haber cometido presuntamente los hechos y el servicio de emergencias 112 recibió en torno a las dos de la madrugada una llamada alertando de lo ocurrido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

La juez de guardia, el médico forense y un equipo de Policía judicial de la Guardia Civil se trasladaron también al lugar, momento en el que el marido fue detenido. Tras confirmarse la muerte, se activó el protocolo judicial para casos de violencia de género.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia. El hombre permanece detenido y será puesto este lunes a disposición del juzgado número 1 de Arcos de la Frontera.

El matrimonio convivía en el mismo domicilio y sobre el marido no constaban denuncias previas por delitos de violencia de género. Ambos tenían hijos mayores de edad.

Este domingo, el equipo de gobierno municipal se reúne de urgencia tras lo ocurrido, a la espera de que se confirme el caso como violencia de género para decretar el luto oportuno. La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha asegurado a RNE que el municipio ha amanecido "absolutamente consternado por este suceso trágico que no merece nadie y que condenamos rotundamente si se confirman los datos".