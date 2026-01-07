Confirmado el asesinato por violencia de género de la mujer de 38 años en Quesada, Jaén, el primero del 2026
- Prisión provisional para el presunto agresor, un hombre de 61 años
- Constaban denuncias previas por violencia de género de la víctima contra él
El Ministerio de Igualdad ha confirmado y condenado a través de un comunicado el presunto asesinato por violencia de género de una mujer ocurrido en Quesada, en la provincia de Jaén. La víctima tenía 38 años y, según las primeras investigaciones, habría sido asesinada por su expareja de 61 años el pasado 4 de enero.
Según este mismo comunicado, existían denuncias previas por violencia de género contra su agresor, un hombre de 61 años para el que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla ha acordado este miércoles, según informan las agencias, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le imputa la presunta comisión de un delito de homicidio y quebrantamiento de una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente.
El cuerpo sin vida de la mujer de 38 años había sido hallado el pasado domingo en el municipio de Quesada (Jaén). La Guardia Civil ya tomó declaración a la expareja de la fallecida y procedió a su detención. El hallazgo de la mujer se había producido a primera hora de la tarde en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.
46 muertes en 2025
El pasado año 2025 terminó con un balance de 46 mujeres asesinadas por este motivo. Y, con la confirmación de este nuevo suceso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos oficiales, se eleva a 1.342 víctimas mortales. Las autoridades continúan subrayando la importancia de la detección precoz y la protección de las mujeres en situación de riesgo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más absoluta condena y rechazo ante este nuevo crimen machista.