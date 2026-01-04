Investigan como un posible asesinato por violencia de género la muerte de una mujer de 38 años en Quesada, Jaén

El cuerpo sin vida de una mujer de 38 años ha sido hallado este domingo en el municipio de Quesada (Jaén), en un caso que se está investigando como un posible asesinato por violencia de género.

La Guardia Civil está tomando declaración a un hombre que podría ser la pareja de la fallecida, aunque todavía no pesa contra él ninguna acusación.

Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a Efe fuentes municipales, el hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.