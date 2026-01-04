Investigan como un posible asesinato por violencia de género la muerte de una mujer de 38 años en Quesada, Jaén
- El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El cuerpo sin vida de una mujer de 38 años ha sido hallado este domingo en el municipio de Quesada (Jaén), en un caso que se está investigando como un posible asesinato por violencia de género.
La Guardia Civil está tomando declaración a un hombre que podría ser la pareja de la fallecida, aunque todavía no pesa contra él ninguna acusación.
Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a Efe fuentes municipales, el hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.
El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.
El Ayuntamiento convoca una concentración para este lunes a mediodía
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista.
"Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor", ha dicho el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.
El Ayuntamiento de Quesada ha convocado para este lunes, a las 12 del mediodía, una concentración y un minuto de silencio por este deceso.