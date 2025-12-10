Muere tras tres días en la UCI una mujer agredida por su pareja en la localidad valenciana de Catarroja
- El hombre, que contaba con antecedentes por violencia de género, ha vuelto a ser detenido y la Fiscalía solicita prisión
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 43 años ha muerto en la UCI de un hospital tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia), quien quedó en libertad con medidas cautelares y ha sido detenido de nuevo este miércoles, según han confirmado a RTVE fuentes de la investigación. La Fiscalía ha solicitado prisión para él.
Natividad, que así se llamaba, permanecía ingresada en el Hospital Universitari La Fe de Valencia en estado crítico desde el pasado sábado. De confirmarse, sería la quinta víctima por violencia machista este año en la Comunidad Valenciana.
Su pareja sentimental, que tenía 49 años y antecedentes por violencia de género, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó este martes a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. Ahora, tras su muerte, cambia el criterio y pide cárcel.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha llevado a una nueva detención del presunto agresor este miércoles, han confirmado fuentes conocedoras.
Sexta mujer asesinada en diez días
De confirmarse este nuevo caso, las víctimas mortales por violencia de género ascenderían a 46 en 2025 y a 1.341 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Los diez primeros días de diciembre de 2025 se han visto empañados por seis presuntos feminicidios íntimos en España, con un patrón de violencia extrema y, en algunos casos, con menores como testigos.
El último, el de una mujer de 36 años en la provincia de Barcelona, se confirmó este martes. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a su pareja, un hombre de 46 años, acusado de asesinato en el domicilio que ambos compartían en L'Hospitalet de Llobregat, mientras se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.