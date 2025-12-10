Muere tras tres días en la UCI una mujer agredida por su pareja en la localidad valenciana de Catarroja

Una mujer de 43 años ha muerto en la UCI de un hospital tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia), quien quedó en libertad con medidas cautelares y ha sido detenido de nuevo este miércoles, según han confirmado a RTVE fuentes de la investigación. La Fiscalía ha solicitado prisión para él.

Natividad, que así se llamaba, permanecía ingresada en el Hospital Universitari La Fe de Valencia en estado crítico desde el pasado sábado. De confirmarse, sería la quinta víctima por violencia machista este año en la Comunidad Valenciana.

Su pareja sentimental, que tenía 49 años y antecedentes por violencia de género, fue detenida por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó este martes a disposición de la autoridad judicial, que le dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. Ahora, tras su muerte, cambia el criterio y pide cárcel.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha llevado a una nueva detención del presunto agresor este miércoles, han confirmado fuentes conocedoras.