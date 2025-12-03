Asesinada una mujer de 39 años en un supuesto caso de violencia de género en Torrijos, Toledo

Una mujer de 39 años ha muerto asesinada en la localidad toledana de Torrijos tras recibir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, en un suceso que el Gobierno ya investiga como un aparente caso de violencia machista.

La mujer recibió varias puñaladas en el abdomen en el interior de una vivienda de la calle Cirio Montero, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 . El presunto agresor ha sido traslado al Hospital Universitario de Toledo con diversas lesiones.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, si bien el hombre está ya formalmente detenido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en declaraciones a los medios en Albacete que los primeros indicios apuntan a un posible asesinato machista.