Asesinada una mujer de 39 años en un supuesto caso de violencia de género en Torrijos, Toledo
- El presunto agresor, de 45 años, ha sido trasladado con lesiones a un hospital de Toledo
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 39 años ha muerto asesinada en la localidad toledana de Torrijos tras recibir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, en un suceso que el Gobierno ya investiga como un aparente caso de violencia machista.
La mujer recibió varias puñaladas en el abdomen en el interior de una vivienda de la calle Cirio Montero, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 . El presunto agresor ha sido traslado al Hospital Universitario de Toledo con diversas lesiones.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, si bien el hombre está ya formalmente detenido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en declaraciones a los medios en Albacete que los primeros indicios apuntan a un posible asesinato machista.
42 mujeres asesinadas este año
La víctima no estaba en el sistema de vigilancia VioGén. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que está también recabando datos, ha elevado este miércoles a 42 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, después de sumar a esta lista otro ataque ocurrido el martes en Alicante. Una mujer de 29 años y madre de una hija menor de edad murió a manos de un hombre que se suicidó.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en su cuenta de X el pésame a la familia y amigos de la mujer asesinada en Alicante y ha clamado por "una sociedad plenamente igualitaria, justa y libre de violencias machistas".
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su "absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amigos de la víctima. "Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes", han reclamado.
Los registros oficiales del Ejecutivo reflejan que desde el año 2003 han perdido la vida al menos 1.337 mujeres víctimas de la violencia machista.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.