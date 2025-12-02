Asesinada una mujer en Alicante en un supuesto caso de violencia de género

Una mujer de 29 años ha fallecido este martes en la ciudad de Alicante en lo que la Policía ya investiga como un supuesto caso de violencia de género. El presunto agresor, de 34 años, se ha suicidado.

Un testigo fue quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia tras hallar los dos cuerpos sin vida en el interior de un domicilio en Alicante. Los primeros indicios apuntan a que entre los fallecidos existiría una relación sentimental, aunque la víctima no estaba incluida dentro del sistema VioGén, según ha podido saber RTVE.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado en redes sociales que está ya recabando datos sobre el caso. Si se confirma que se trata de un asesinato machista, serían ya 42 las mujeres que han perdido la vida en lo que va de año en España víctimas de la violencia de género. Desde el año 2003, la cifra de víctimas asciende ya a 1.336.