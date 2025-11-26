Redondo espera "consenso" en el Congreso para aprobar la ley de violencia vicaria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en 'La hora de la 1' de TVE que espera el "consenso necesario" tanto en el Congreso como en el Senado para que salga adelante la ley en la que trabaja el Gobierno para establecer como un delito específico la violencia vicaria, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos e hijas de una víctima para causarle dolor.

En este sentido, ha dicho que los "grandes avances en igualdad se consiguen con grandes consensos" para lamentar que en España existe una "extrema derecha negacionista", en referencia a Vox, "que quiere volver a tiempos oscuros" y a la que, a su juicio, el PP "compra el discurso".

Ha hecho referencia al acuerdo alcanzado en febrero entre todos los partidos políticos del Congreso, menos Vox, para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género, y ha dicho que espera que los grupos apoyen los Presupuestos que suponen "duplicar los recursos destinados a la violencia de género".

Preguntada por los fallos en las pulseras telemáticas, la ministra ha afirmado que puede haber "mejoras que incorporar" pero insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad porque "los protocolos insisten" y se han activado ante las incidencias en el sistema de tal forma que "ninguna mujer ha sufrido daños ni ha quedado en una situación de desamparo". "Queremos la verdad sobre los fallos y por eso tenemos un proceso de investigación interno y una auditoría externa", ha añadido.