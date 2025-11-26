Redondo espera "consenso" en el Congreso para aprobar la ley de violencia vicaria
- Asegura que los "grandes avances en igualdad" solo vienen del consenso y critica a la "extrema derecha negacionista"
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en 'La hora de la 1' de TVE que espera el "consenso necesario" tanto en el Congreso como en el Senado para que salga adelante la ley en la que trabaja el Gobierno para establecer como un delito específico la violencia vicaria, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos e hijas de una víctima para causarle dolor.
En este sentido, ha dicho que los "grandes avances en igualdad se consiguen con grandes consensos" para lamentar que en España existe una "extrema derecha negacionista", en referencia a Vox, "que quiere volver a tiempos oscuros" y a la que, a su juicio, el PP "compra el discurso".
Ha hecho referencia al acuerdo alcanzado en febrero entre todos los partidos políticos del Congreso, menos Vox, para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género, y ha dicho que espera que los grupos apoyen los Presupuestos que suponen "duplicar los recursos destinados a la violencia de género".
Preguntada por los fallos en las pulseras telemáticas, la ministra ha afirmado que puede haber "mejoras que incorporar" pero insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad porque "los protocolos insisten" y se han activado ante las incidencias en el sistema de tal forma que "ninguna mujer ha sufrido daños ni ha quedado en una situación de desamparo". "Queremos la verdad sobre los fallos y por eso tenemos un proceso de investigación interno y una auditoría externa", ha añadido.
Sobre los audios "manipulados" de Cerdán pide llegar al "fondo del asunto"
La ministra de Igualdad ha pedido que se investigue "hasta llegar al fondo del asunto" para que "se sepa la verdad" en el caso de Santos Cerdán y de los audios que han supuesto su imputación y que él dice están "manipulados" y ha señalado que los procedimientos judiciales "están para eso".
La ministra ha pedido "que se sepa la verdad" y ha señalado que los procedimientos judiciales "están para eso, para dilucidar cuál es la verdad judicial y en definitiva para investigar con todo lujo de detalles". En su opinión, la sociedad española se merece la verdad y en ese sentido, ha insistido en la necesidad de que se investigue.
Por otro lado, ha criticado a tres de los siete jueces del Tribunal Supremo que juzgaron al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por no haber sido "cuidadosos" con su "apariencia de independencia" por haber participado en unas conferencias organizadas por el Colegio de Abogados.
Redondo ha sido preguntada por su opinión sobre la participación de los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala que juzgó al fiscal general), Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, en unos cursos en el Colegio de Abogados de Madrid- una de las acusaciones personadas contra García Ortiz- que se impartieron de forma remunerada y durante la deliberación de la sentencia.
Ha dicho que la independencia judicial "hay que demostrarla" y que hay que "ser muy cuidadoso con las apariencias de independencia".