El Gobierno tipifica la violencia vicaria como un delito específico en el Código Penal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para establecer como un delito específico la violencia vicaria, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos de una víctima para causarle dolor.

La ley, la primera que aborda de manera integral este concepto, lo define como "la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta", tal y como ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo.

Estas personas son "fundamentalmente" menores y descendientes de la pareja, pero también se incluyen mayores dependientes, hermanos o la pareja actual de la víctima, por lo que se amplía el elenco de víctimas que se recogía en la ley orgánica contra la violencia de género de 2024.

05.06 min El Gobierno tipificará la violencia vicaria como delito en el Código Penal este martes

Impedir publicaciones que causen "dolor" a la víctima, como El odio Mediante una reforma del Código Penal, el texto plantea penas de cárcel de seis meses a tres años en el tipo general y de un año y medio a tres años en el tipo agravado de violencia vicaria. Pero además incluye una pena nueva, la "prohibición de publicar aquellas informaciones o documentos" elaborados "directamente o indirectamente por el victimario para seguir causando dolor y esa afectación a la integridad moral de la víctima", según Redondo. Con ello, se impediría la publicación de libros como El odio, de Luisgé Martín, que recoge el testimonio de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos, Ruth y José, en Córdoba en el año 2011. La polémica generada alrededor de este volumen el pasado marzo llevó a la editorial Anagrama a frenar su lanzamiento. Ya entonces la ministra de Igualdad recordó que este documento "revictimizaría todavía más" a la madre de los niños y avanzó que desarrollaría las medidas del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 05.33 min La abogada de Ruth Ortiz valora positivamente la ley contra la violencia vicaria Este, aprobado en febrero por todos los partidos salvo Vox, recoge varias decenas de medidas relativas a la violencia vicaria. En la rueda de prensa de este martes, Redondo se ha referido directamente a este caso. "Lo hemos visto con el caso Bretón, la sociedad acompañó a la víctima y fue por delante de la ley, queremos que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo". Con la publicación del libro se dio un caso de ponderación de derechos. Por un lado, la libertad de creación, y por otro, la protección de la integridad moral de la madre. Con esta nueva norma, según Redondo, se "anticipa la solución" para evitar que se dé esta colisión entre dos derechos fundamentales. En todo caso, será el juez el que tenga la última palabra, La ministra de Igualdad valora "positivamente" que la Fiscalía pida frenar el libro sobre el crimen de José Bretón

65 niños y niñas asesinados desde 2013 El anteproyecto de ley, que tendrá que ser aprobado en las Cortes para su efectiva aplicación, es una medida "pionera" en Europa y que sitúa a España como un "referente internacional" en cuestiones de igualdad, según Redondo. Se da en un contexto de "ola reaccionaria" que pretende "devolver a las mujeres a una situación que creíamos superada" y con la voluntad de acabar con "estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles". Desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse las víctimas de violencia vicaria, han sido asesinados 65 niños y niñas. En 2024 fueron nueve los menores y este año ya han sido tres, según el recuento que ha expuesto la ministra. La ley tipificará por primera vez este delito dentro del ordenamiento jurídico y además reconocerá a quienes la sufran como víctimas de la violencia de género. También se refuerza "la obligación de que el menor sea escuchado" en los procesos judiciales y se mejora la formación de jueces y fiscales en esta materia, ha añadido Redondo. Violencia vicaria e institucional: cuando se cree más a los padres maltratadores Talia Martínez de Marañón La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, avanzó en el Congreso de los Diputados que la norma castigará también a quienes sigan utilizando el falso síndrome de alienación parental o figuras similares —prohibidas por la ley— para separar a una madre de sus hijos. Una vez sea aprobado por el Consejo, el anteproyecto deberá recibir los informes de los órganos consultivos para volver a ser revisado por el Gobierno y, entonces, ser enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Redondo ha confiado en que el PP, que apoyó el nuevo Pacto de Estado, "participe activamente" del procedimiento parlamentario. 01.25 min Madres víctimas de violencia vicaria piden más medidas de protección para los menores