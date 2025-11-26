Detenido un hombre tras estrangular a su pareja en Campillos, Málaga, en un posible caso de violencia de género

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre de 28 años acusado de haber estrangulado a su pareja, una mujer de 25 años, en el domicilio que compartían en Campillos, Málaga.

El hombre se ha dirigido a las dependencias de la Guardia Civil en Martos, Jaén, para confesar que podía haber matado a su pareja. La Guardia Civil, que se ha trasladado al domicilio, ha comprobado que la mujer estaba muerta con signos de estrangulamiento y ha detenido al presunto agresor.

“🔴Detenido un hombre de 28 años por la muerte de una mujer en Campillos (Málaga)



Se ha entregado a la Guardia Civil y ha confesado haber matado a su expareja por estrangulamiento



De confirmarse la naturaleza machista, sería el segundo en esta provincia en menos de una semana pic.twitter.com/qsghDyzsSi“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 26, 2025

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que no había denuncias previas entre ambos. Además, ambos formaban parte del Sistema VioGén, pero por anteriores relaciones.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en sus redes sociales que se encuentra recabando datos del presunto asesinato.

Decretados tres días de luto en Campillos El Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto en señal de duelo. En un mensaje a través de las redes sociales, el Consistorio ha expresado "su más firme condena y absoluta repulsa" ante el asesinato, y ha convocado a la ciudadanía a una concentración este jueves a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima. "Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la denuncia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades", ha señalado. Además, el Ayuntamiento ha asegurado que "nada puede justificar un acto tan cruel e inhumano". El Consistorio ha sostenido que la violencia machista es "un problema estructural" que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía: "No puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores".