Detenido un hombre tras estrangular a su pareja en Campillos, Málaga, en un posible caso de violencia de género
- El Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto en señal de duelo
- Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y correo 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre de 28 años acusado de haber estrangulado a su pareja, una mujer de 25 años, en el domicilio que compartían en Campillos, Málaga.
El hombre se ha dirigido a las dependencias de la Guardia Civil en Martos, Jaén, para confesar que podía haber matado a su pareja. La Guardia Civil, que se ha trasladado al domicilio, ha comprobado que la mujer estaba muerta con signos de estrangulamiento y ha detenido al presunto agresor.
Detenido un hombre de 28 años por la muerte de una mujer en Campillos (Málaga). Se ha entregado a la Guardia Civil y ha confesado haber matado a su expareja por estrangulamiento
Se ha entregado a la Guardia Civil y ha confesado haber matado a su expareja por estrangulamiento
De confirmarse la naturaleza machista, sería el segundo en esta provincia en menos de una semana
Fuentes cercanas a la investigación han indicado que no había denuncias previas entre ambos. Además, ambos formaban parte del Sistema VioGén, pero por anteriores relaciones.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en sus redes sociales que se encuentra recabando datos del presunto asesinato.
Decretados tres días de luto en Campillos
El Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto en señal de duelo. En un mensaje a través de las redes sociales, el Consistorio ha expresado "su más firme condena y absoluta repulsa" ante el asesinato, y ha convocado a la ciudadanía a una concentración este jueves a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima.
"Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la denuncia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades", ha señalado. Además, el Ayuntamiento ha asegurado que "nada puede justificar un acto tan cruel e inhumano".
El Consistorio ha sostenido que la violencia machista es "un problema estructural" que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía: "No puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores".
El Gobierno andaluz, comprometido con las víctimas
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mostrado su condena al "virus maligno" de la violencia machista que "golpea de nuevo". "¡Cuánta impotencia!", ha escrito la consejera en un mensaje en en sus redes sociales.
El Gobierno andaluz ha insistido en que la lucha contra la violencia de género "exige la implicación de toda la sociedad" y reafirma su compromiso de movilizar todos los medios a su alcance para erradicar la violencia contra las mujeres y transformar esta realidad en un "mal recuerdo de tiempos pasados".
De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 40 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.331 desde que comenzaran las estadísticas. En Andalucía se convertiría en la víctima número 12 y en la provincia de Málaga, la sexta.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.