La Policía investiga la muerte de dos adolescentes halladas sin signos de violencia en un parque de Jaén

La Policía Nacional ha confirmado este sábado la muerte de dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntan a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta, las mismas fuentes descartan en este momento la participación de terceras personas.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida de las adolescentes tuvo lugar la pasada madrugada en el Parque de la Concordia, situado en pleno centro de la capital jiennense. La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y ha expresado sus condolencias en nombre de la corporación municipal a las familias de las dos adolescentes.

Millán ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas y, “especialmente, para no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos”.