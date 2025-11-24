La Policía impide la venta de una recién nacida por 3.000 euros en Málaga
- La transacción iba a darse entre la madre biológica y una pareja que falsificó los datos en el Registro Civil
- La bebé se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía en una Familia de Acogida de Urgencia (FAU)
La unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con base en Málaga, ha impedido la entrega ilegal y venta de una recién nacida tras un acuerdo económico de 3.000 euros entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir tras detectar graves irregularidades en la inscripción de la paternidad en el Registro Civil.
La actuación policial ha tenido lugar en un hospital de la provincia andaluza después de que la Delegación Territorial de Inclusión Social dictara una Resolución de Desamparo Provisional, culminando con la imputación de la madre biológica y la pareja interesada por presuntos delitos contra las relaciones familiares —alteración de la paternidad— y falsedad en documento público.
Investigación por desamparo provisional
La investigación se ha iniciado tras la activación de una resolución de desamparo provisional por parte de la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga respecto a la menor, que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia. Una vez ejecutada la resolución, los agentes procedieron a la retirada inmediata de la recién nacida, garantizando su protección, y a su posterior entrega a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU). Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía, donde recibe la atención y el amparo necesarios.
Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes de la Policía adscrita, se detectaron una serie de irregularidades y contradicciones, especialmente en lo referente al parentesco con el supuesto progenitor, que figuraba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió de inmediato una investigación centrada en la línea de un presunto delito consistente en la presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio.
Acuerdo económico y falsedad documental
Fruto de las rápidas indagaciones, los agentes pudieron determinar que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. La transacción se había fijado en un importe de 3.000 euros a cambio de la entrega del bebé.
La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta: inscribir a la recién nacida como hija de ambos en el Registro Civil para luego, una vez recibida el alta hospitalaria, entregársela a cambio de la suma acordada.
En este plan ilegal, el varón inscrito como progenitor en el Registro Civil no es el padre biológico de la menor. Se trataba de la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro para inscribirse fraudulentamente como padre de la recién nacida.
Este hecho, la alteración de "elementos esenciales" en el acta de inscripción de nacimiento del bebé en el Registro Civil, llevó a que los implicados fueran también imputados por un presunto delito de falsedad en documento público.
La intervención policial ha frustrado la materialización de la venta y la entrega final de la menor, asegurando que la bebé fuera puesta de inmediato bajo el amparo institucional. La actuación ha culminado con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor.