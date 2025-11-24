La Policía impide la venta de una recién nacida por 3.000 euros en Málaga

La unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con base en Málaga, ha impedido la entrega ilegal y venta de una recién nacida tras un acuerdo económico de 3.000 euros entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir tras detectar graves irregularidades en la inscripción de la paternidad en el Registro Civil.

La actuación policial ha tenido lugar en un hospital de la provincia andaluza después de que la Delegación Territorial de Inclusión Social dictara una Resolución de Desamparo Provisional, culminando con la imputación de la madre biológica y la pareja interesada por presuntos delitos contra las relaciones familiares —alteración de la paternidad— y falsedad en documento público.

Investigación por desamparo provisional La investigación se ha iniciado tras la activación de una resolución de desamparo provisional por parte de la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga respecto a la menor, que se encontraba ingresada en un hospital de la provincia. Una vez ejecutada la resolución, los agentes procedieron a la retirada inmediata de la recién nacida, garantizando su protección, y a su posterior entrega a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU). Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía, donde recibe la atención y el amparo necesarios. Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes de la Policía adscrita, se detectaron una serie de irregularidades y contradicciones, especialmente en lo referente al parentesco con el supuesto progenitor, que figuraba inscrito como tal en el Registro Civil. Ante la gravedad de los hechos, se abrió de inmediato una investigación centrada en la línea de un presunto delito consistente en la presentación y registro de un recién nacido ajeno como propio.