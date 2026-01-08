Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer de 43 años en Las Palmas
- Es el segundo caso de asesinato por violencia machista de este año 2026 tras el crimen de una mujer en Jaén
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como crimen machista la muerte el 5 de enero de Czarina C., una ciudadana filipina de 43 años con dos hijos menores de edad, que presuntamente fue asesinada por su marido en el domicilio de Las Palmas de Gran Canaria donde residían.
Se trata del segundo crimen por violencia de género en este 2026, ya que un día antes, el 4 de enero, otra mujer, Pilar, de 38 años, fue asesinada en Jaén, presuntamente a manos de su expareja.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había adelantado que el caso pasaba a manos de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital grancanaria, porque los indicios recabados por la Policía por el juez de guardia en la ciudad apuntaban a que Czarina C. fue asesinada por su pareja, que luego se suicidó, según informa la Agencia Efe.
Había denuncias previas por violencia machista
El Ministerio de Igualdad confirma, además, que existían denuncias previas por violencia de género contra el marido de Czarina C.
El TSJC ya explicó este miércoles que se archivaron en junio de 2024 porque, cuando Czarina C. fue citada a comparecer ante el Juzgado de Violencia de Género que las tramitó, negó haber sido agredida por su esposo, rechazó denunciarlo e, incluso, se opuso a que la explorara un médico forense y a que le concedieran una orden de protección.
Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 1.343 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Esos asesinatos dejaron sin madre a 506 menores de edad.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más absoluta condena y su total rechazo" ante estos nuevos asesinatos machistas y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.