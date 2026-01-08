Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer de 43 años en Las Palmas

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como crimen machista la muerte el 5 de enero de Czarina C., una ciudadana filipina de 43 años con dos hijos menores de edad, que presuntamente fue asesinada por su marido en el domicilio de Las Palmas de Gran Canaria donde residían.

Se trata del segundo crimen por violencia de género en este 2026, ya que un día antes, el 4 de enero, otra mujer, Pilar, de 38 años, fue asesinada en Jaén, presuntamente a manos de su expareja.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había adelantado que el caso pasaba a manos de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital grancanaria, porque los indicios recabados por la Policía por el juez de guardia en la ciudad apuntaban a que Czarina C. fue asesinada por su pareja, que luego se suicidó, según informa la Agencia Efe.