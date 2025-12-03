Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista física, sexual, económica o psicológica en algún momento

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, fruto del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, revela que el 12,7% de las mujeres residentes en España de más de 16 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida; el 20,9% ha padecido violencia psicológica emocional; y el 11,7%, violencia económica.

De esta manera, si se suman todas las violencias, la física, la sexual, la económica y la psicológica, el 30,3% de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, según el estudio, que revela que el 17,2% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido algún tipo de violencia de esta pareja y el 40,4% de parejas pasadas.

Además, el 14,5% de las mujeres ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han presentado este miércoles los datos de esta muestra realizada con 11.894 entrevistas, un 24,3% más que en la macroencuesta de 2019, con trabajo de campo y recogida de datos realizado entre el 20 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025. Se trata de la radiografía más completa de la violencia machista en España cada cinco años.

"Estos datos demuestran que la violencia machista es un problema estructural, transversal y crónico", ha afirmado la ministra, que ha calificado estos datos como "desoladores y muy preocupantes". Ha alertado de que esta encuesta, "que es una fotografía panorámica de la realidad", pone de manifiesto que la violencia machista digital "entra con enorme fuerza y virulencia".

"Es un diagnóstico necesario e imprescindible que tiene como objetivo poner en marcha políticas públicas más específicas y eficaces contra la violencia machista", ha añadido Redondo, que aboga por "reforzar las redes de protección a las víctimas" con "políticas de Estado". Cree que hay "mayor conciencia" entre las mujeres para reconocer este tipo de violencias que, ha dicho la ministra, "generan unas importantes secuelas que lo convierten en un problema de salud público de primer orden". "Los datos reflejan la realidad frente al negacionismo", ha aseverado.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado que algunas violencias son "silenciosas" y "no dejan marca visible"- como la psicológica o económica- pero suponen destruir la libertad de la mujer, su salud mental, su autoestima y su dificultad para poder salir de la situación de maltrato.

"Cuando unimos todas las violencias sufridas en algún momento de la vida de las mujeres de sus parejas o exparejas nos damos cuenta de la magnitud del problema social y de la cultura patriarcal que aún arrastramos", ha dicho Perza, que ha añadido que ese 30% que, según esta macroencuesta, ha sufrido alguna violencia machista, esto es, 6,4 millones de mujeres, lanza un mensaje "claro" a quienes "niegan esta violencia machista y el hecho de que las mujeres sufren violencias solo por el hecho de ser mujer".

"Es un fenómeno complejo y estructural, está profundamente relacionado con las dinámicas de poder y de control dentro de las parejas", ha añadido Perza, que ha destacado un dato: la violencia psicológica y económica están presentes en prácticamente todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual, con exactitud, en el 95,6% de los casos.

Violencia física, sexual y psicológica De ese 12,7% que dice haber sufrido violencia física o sexual, la macroencuesta dice que el 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7% violencia sexual. De ese porcentaje global el 19,8% de las mujeres afirma que esta violencia ha tenido lugar solo una vez, frente al 76,9% que asevera que ha sucedido en más de una ocasión. Además, entre las que lo han sufrido en más de una ocasión, el 39,2% asegura que la violencia ha durado más de 5 años. La macroencuesta difundida este miércoles indica que el 20,9% de las mujeres residentes en España ha sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento y el 25,1% violencia psicológica de control.

Violencia económica: control de tarjetas o no dejar trabajar El 11,7% de las encuestadas ha soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida, según esta macroencuesta que incluye conductas tan diversas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento; impedirle el acceso a la cuenta bancaria; no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar; impedirle realizar compras necesarias; controlar de forma excesiva el gasto que realiza; no pagar facturas o la hipoteca que están a nombre de ambos, sin informar de ello a la mujer. El estudio revela además que al 11% de las mujeres que tienen hijos o hijas, su expareja no le ha pagado el importe correspondiente a la pensión alimenticia en al menos una ocasión. Los resultados de la macroencuesta apuntan que las mujeres que responden que es su pareja actual quien toma todas las decisiones económicas y financieras, tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia de la pareja actual que quienes hablan y deciden en común. En ese sentido, el 38,5% de las mujeres que asegura que es su pareja actual la que toma esas decisiones, ha padecido violencia física, sexual o emocional de esta pareja. Esta prevalencia es muy superior a la que tiene el resto de mujeres: son el 7,3% de las que toman esas decisiones en común con la pareja actual, el 11,3% de las que toman ellas todas las decisiones y el 15,7% de quienes contestan que ellas deciden algunos gastos y su pareja actual otros.

El 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja manifiesta haber denunciado esas conductas. En el caso de la violencia ejercida por la pareja actual, el 75,1% de las denuncias fueron interpuestas por la propia mujer y el 24,9%, por otra persona o institución, mientras que en las denuncias de la violencia de parejas pasadas, el 89,9% fueron puestas por la mujer y el 10,1%, por otra persona o institución.

Seis de cada diez víctimas rompieron la relación Este trabajo indica que el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia por parte de alguna pareja pasada terminó la relación como consecuencia de esos episodios violentos. Entre las mayores de 75 años ese porcentaje se rebaja hasta el 26%. Denunciar la violencia, buscar ayuda en algún servicio oficial o hablar de lo sucedido con personas cercanas son acciones que incrementan en todos los casos las posibilidades de acabar con la relación violenta: el 73,3% de las mujeres que ha denunciado o buscado ayuda formal o informal debido a la violencia de parejas pasadas, rompió la relación. Este porcentaje desciende hasta el 43,0% entre las que ni denunciaron ni buscaron ayuda formal ni hablaron de la violencia con nadie de su entorno. Esto remarca que cualquier tipo de actuación relacionada con compartir lo sucedido repercute positivamente en la salida de la violencia. También se estima que, en el momento de la realización del trabajo de campo, entre 1.197.360 y 1.824.875 personas menores de edad vivían en hogares en los que la mujer estaba sufriendo algún tipo de violencia en la pareja.

Secuelas que perduran en el tiempo El 73,5% de las mujeres que ha vivido violencia física, sexual o emocional de la pareja y el 82,6% de las que ha padecido violencia física y/o violencia sexual, ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de esta violencia y el 48,4 ha tenido lesiones físicas. Además, el 43,1% de las que han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas traslada que en la actualidad sigue teniendo secuelas físicas o psicológicas. La violencia en la pareja tiene consecuencias en la salud de las mujeres que perduran en el tiempo, aunque la violencia haya finalizado. La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 11 veces mayor entre las que ha padecido violencia física o sexual que entre las que nunca han sufrido violencia en la pareja.

Violencias sexuales fuera de la pareja Por otra parte, este trabajo analiza las violencias sexuales que ocurren fuera de la pareja y revela que el 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida y el 7,4% la han sufrido en la infancia. El 3,1% de las mujeres ha sido víctima de una violación y la mayor parte de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión: el 23,1% de los agresores fueron familiares, el 62,7% amigos o conocidos y el 12% desconocidos. El 10,4% de las mujeres que ha soportado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, sufrió agresiones en las que participó más de una persona.