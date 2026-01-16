Una mujer se tira desde la ventana de un tercer piso en Zamora para huir de dos hombres que la retenían

Una mujer se ha lanzado al vacío desde un tercer piso en Benavente, Zamora, y ha resultado herida. Según su primer testimonio a la Guardia Civil, se tiró por la ventana para huir del piso en el que se encontraba retenida por dos hombres.

Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves en el barrio de San Isidro de la localidad zamorana. Tras su declaración ante el Instituto Armado, los dos varones que se encontraban en la vivienda en el momento en el que se precipitó fueron detenidos. La "hipótesis dominante" en estos momentos es la de un "posible delito de detención ilegal", según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

La mujer pudo abandonar el lugar por su propio pie porque, al parecer, su caída fue amortiguada por los tendederos del edificio, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Tras ser atendida en el lugar de los hechos por los servicios de seguridad, fue trasladada al hospital de Benavente primero y al de León después.