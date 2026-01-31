La Policía busca a un hombre en Algeciras por matar presuntamente a su madre y herir de gravedad a su padre

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 75 años en Algeciras (Cádiz), a manos presuntamente de su hijo. Este también habría atacado con arma blanca a su padre, de 76, quien ha resultado herido de gravedad y está ingresado en el hospital de la localidad.

Según ha informado la Policía Nacional, el presunto ataque, con arma blanca, se produjo este viernes alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad.

Según ha podido saber RNE, el sospechoso es un varón de 45 años con antecedentes policiales y que había estado en tratamiento psiquiátrico. El hombre ha huido en el vehículo de sus padres.