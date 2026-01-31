La Policía busca a un hombre en Algeciras por matar presuntamente a su madre y herir de gravedad a su padre
- El homicidio, cometido presuntamente con arma blanca, se produjo en el domicilio familiar
- El marido de la fallecida ha resultado gravemente herido y está ingresado en un hospital
La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 75 años en Algeciras (Cádiz), a manos presuntamente de su hijo. Este también habría atacado con arma blanca a su padre, de 76, quien ha resultado herido de gravedad y está ingresado en el hospital de la localidad.
Según ha informado la Policía Nacional, el presunto ataque, con arma blanca, se produjo este viernes alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad.
Según ha podido saber RNE, el sospechoso es un varón de 45 años con antecedentes policiales y que había estado en tratamiento psiquiátrico. El hombre ha huido en el vehículo de sus padres.
Herido gravemente el padre
Además de la víctima mortal, el marido de la mujer resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave.
Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente.
Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades.
Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.