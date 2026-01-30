La Ertzaintza detiene a una mujer de 55 años en Bilbao acusada de matar a su pareja, un hombre de 67
- El cuerpo del varón, ha sido hallado en el interior de un domicilio en el barrio de Uribarri
- La mujer ha reconocido los hechos ante los agentes de la Policía autonómica
La Ertzaintza ha detenido este viernes en Bilbao a una mujer de 55 años por el homicidio de su pareja, un hombre de 67. La Policía autonómica ha acudido a un domicilio del barrio de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto crimen y ha hallado en su interior el cuerpo de un varón de procedencia europea con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
En el domicilio también se encontraba una mujer de origen latinoamericano, quien ha afirmado que ella había sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos, informan en un comunicado.
La víctima regentaba un bar en el barrio
A mediodía, la detenida ha sido conducida en un coche patrulla a dependencias policiales custodiada por varios ertzainzas.
Varios agentes de investigación y de la Policía Científica permanecen en el interior de la vivienda, en la calle Maurice Ravel, para recoger evidencias del crimen. La víctima regentaba un bar en el barrio, donde residía desde hace muchos años, según han señalado varios vecinos.