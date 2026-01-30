La Ertzaintza detiene a una mujer de 55 años en Bilbao acusada de matar a su pareja, un hombre de 67

La Ertzaintza ha detenido este viernes en Bilbao a una mujer de 55 años por el homicidio de su pareja, un hombre de 67. La Policía autonómica ha acudido a un domicilio del barrio de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto crimen y ha hallado en su interior el cuerpo de un varón de procedencia europea con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

En el domicilio también se encontraba una mujer de origen latinoamericano, quien ha afirmado que ella había sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos, informan en un comunicado.