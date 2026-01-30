Luigi Mangione, acusado del asesinato del director de la aseguradora UnitedHealthcare, no será condenado a muerte
- La magistrada que lleva su caso ha desestimado los cargos que permitían pedir la pena capital
- El joven de 27 años, sigue enfrentando penas máximas de prisión, incluida la cadena perpetua
El proceso judicial contra Luigi Mangione, el joven acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre de 2024, ha sumado en las últimas horas dos episodios inesperados que vuelven a situar el caso en el centro de la atención pública y judicial en Estados Unidos.
Por un lado, una jueza federal ha descartado definitivamente que Mangione pueda enfrentarse a la pena de muerte, incluso en el supuesto de que sea condenado. La magistrada ha considerado que los cargos federales que permitirían solicitar la pena capital no cumplen los requisitos legales necesarios, lo que supone un revés significativo para la Fiscalía. Aunque la decisión no implica su absolución, sí limita de forma sustancial el margen punitivo del tribunal: el acusado sigue enfrentándose a penas máximas de prisión, incluida la cadena perpetua.
Casi al mismo tiempo, las autoridades federales arrestaron en Brooklyn a un hombre que intentó hacerse pasar por un agente del FBI para obtener la liberación de Mangione del centro penitenciario donde permanece recluido. El individuo, procedente de Minnesota, se presentó en la prisión con documentación falsa y una supuesta orden oficial, una maniobra que despertó de inmediato las sospechas del personal de seguridad.
El impostor, que rozó lo grotesco por los objetos que llevaba consigo, terminó siendo detenido, según fuentes judiciales citadas en medios locales. Las autoridades ya han abierto una investigación independiente.
De acuerdo a las informaciones difundidas, este intento de liberación no guarda relación con la estrategia legal del acusado ni con su equipo de defensa, pero añade un elemento insólito, digno de argumento cinematográfico, a un caso que ya ha estado marcado por una fuerte exposición mediática.
El caso Mangione
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, cuando Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, fue tiroteado en pleno centro de Manhattan mientras se dirigía a una reunión. El ataque, cometido a plena luz del día y en una zona muy concurrida, desencadenó un amplio operativo policial. Thompson murió poco después a causa de las heridas, en un suceso que sacudió tanto al mundo empresarial como a las autoridades por el perfil de la víctima.
La investigación condujo pocas horas después a la detención de Luigi Mangione, de 27 años, localizado fuera del estado de Nueva York. Según los investigadores, Mangione habría seguido a la víctima antes del ataque y utilizado un arma que posteriormente fue vinculada balísticamente al crimen. En el momento de su arresto, la policía halló elementos que apuntaban a una actuación planificada, aunque desde el inicio evitó concretar públicamente los detalles.
Mangione fue puesto bajo custodia federal y acusado de asesinato y delitos relacionados con armas, cargos a los que se añadieron procedimientos en tribunales estatales. El acusado se declaró no culpable, mientras la Fiscalía defendió que el crimen no fue fortuito.
El asesinato abrió un debate nacional por tratarse del máximo responsable de una de las mayores aseguradoras de salud del país.