Asesinada una mujer en la provincia de Huesca en un presunto caso de violencia machista

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está investigando el presunto asesinato de una mujer como violencia machista en la provincia de Huesca. La víctima desapareció el pasado día 17 de enero. Sus restos se encontraron un día después en el paraje "Palomeras", en el término municipal de Colungo, Huesca.

En un primer momento, los agentes pensaron que podría ser un suicidio, pero después encontraron indicios de homicidio. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Huesca ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El pasado viernes los agentes detuvieron a dos personas, una de ellas es el marido la víctima. Los dos han pasado a disposición judicial este lunes. Se les acusa un presunto delito de asesinato por violencia de género.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha expresado su consternación ante este presunto caso de violencia machista y ha dado el pésame a la familia de la víctima. "La violencia machista sigue golpeándonos como sociedad y debemos redoblar esfuerzos para erradicarla", ha instado Azcón en una publicación de su cuenta en la red social X.