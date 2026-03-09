Comienza en Málaga el juicio al ciudadano italiano acusado de matar a su expareja

Comienza el juicio del crimen machista de Torremolinos en la Audiencia Provincial de Málaga. El ciudadano italiano Marco R. está acusado de maltratar y asesinar en mayo de 2023 a su expareja Paula, de 28 años, en la localidad malagueña. En este municipio también habría matado, según su propia confesión, a su pareja anterior, cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida.

La Fiscalía solicita para el presunto asesino una pena de 28 años de prisión, que está acusado de asesinato con alevosía por el crimen de su expareja, además de los delitos de malos tratos habituales. El hermano de la víctima ha recalcado, al inicio del juicio, que el sistema falló porque "había indicios graves de otros casos de maltrato".

En declaraciones a Europa Press ha pedido la "pena máxima" para el acusado y ha considerado que "el sistema falla, no por el Viogén, sino por muchísimas cosas en el tema de la mujer", de hecho, "se podía haber estudiado mejor el caso de Sibora", que desapareció en 2014. Ha lamentado que esa familia "pueda estar tranquila ahora gracias a mi hermana con su muerte".

Paula tenía tres hijos y constaba en el Sistema VioGén por otra relación anterior. El detenido, de 45 años, la habría matado a puñaladas en una vivienda del barrio de La Carihuela, en Málaga, hace casi tres años. Tras darse a la fuga, fue arrestado por la policía, unas horas después. A todo ello se le suman los antecedentes con los que cuenta el acusado, por el delito de malos tratos a otras dos mujeres, ambas exparejas.

Antecedentes por maltrato y el crimen de Sibora El acusado cuenta con dos denuncias por maltratar a otras dos parejas anteriores. Pero además, a estos hechos se suman los confesados por el propio acusado tras ser arrestado por el asesinato de Paula. El presunto autor de los hechos confesó el crimen de otra pareja, Sibora Gagani de 22 años, con la que mantenía una relación en el momento en el que la familia de la joven denunció su desaparición. De origen albanés y nacionalidad italiana, se mudó con él a la Costa del Sol en 2011 y desapareció el 7 de julio de 2014. Fue al ver un cartel con la foto de ella en el tablón de desaparecidos de la propia comisaría, durante su detección y sin presencia de un abogado, cuando confesó haberla matado en el piso de Torremolinos en el que convivían. En la versión que dio a la policía, el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo de Sibora mediante ácido e indicó que seguía en el piso del municipio malagueño. 08.01 min El detenido por asesinar a su pareja en Torremolinos era sospechoso en Italia de agredir a dos mujeres y de la muerte de una tercera Se retractaría más tarde, pero la policía encontró indicios lo suficientemente contundentes para iniciar una investigación por este caso. Tras cuatro registros, los agentes encontraron un cadáver emparedado en el piso en el que residían ambos. La pruebas de ADN realizadas por la policía confirmarían la identidad del cuerpo, que en efecto se trataría de Sibora Gagani. Hecho que pondría fin a la búsqueda de su familia durante más de nueve años. El acusado se enfrentará a otro juicio por estos hechos. En esta causa, que también se juzgará por un jurado popular, el fiscal solicita 22 años de prisión por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de genero y contra la integridad moral por ocultar el cadáver de Sibora.