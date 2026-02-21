Una mujer a prisión y dos detenidos al centro de menores por matar presuntamente a un joven en Valladolid

Una de las detenidas este viernes por matar presuntamente a cuchilladas a un joven de 18 años este viernes en Valladolid ha sido enviada a prisión, mientras que los otros dos arrestados, una joven de 17 años y un menor de 13 (que es inimputable), han sido enviados a un centro de menores.

La agresión mortal se sitúa en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don't Play (D.D.P.) y Trinitarios, han informado este sábado fuentes de la Policía Nacional. Los detenidos son un menor inimputable (de 13 años) y dos mujeres, una de ellas menor de edad, que fueron arrestados como supuestos autores de un delito de homicidio doloso.

Fue a las 14:35 horas del 20 de febrero, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de una pelea entre jóvenes en la calle Democracia, al norte de la ciudad, en la que uno de ellos había resultado herido por arma blanca. De manera inmediata, varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, encontrando a un joven tendido en la vía pública con varias lesiones torácicas penetrantes.

Una enfermera fuera de servicio estaba realizando maniobras de reanimación, a las que se sumaron los primeros agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad. Mientras se asistía a la víctima, otras patrullas recabaron información de los testigos, quienes facilitaron la descripción de varias personas que habían huido ante la rápida llegada de los agentes.

Localizaron a los presuntos autores en apenas una hora Con estos datos, más de 20 policías nacionales iniciaron un dispositivo de búsqueda y contaron con la colaboración de la Policía Municipal. Apenas una hora después del ataque, los agentes localizaron en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Panaderos, una zona no cercana al lugar del suceso, a dos chicas de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos. Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que el agresor habría utilizado durante el ataque. De forma paralela, otra dotación localizó en la calle Infantería, por el barrio de Las Delicias, al este de la ciudad, a un joven de 13 años, supuesto autor material de la agresión, que presentaba manchas de sangre en el pantalón. Simultáneamente, equipos policiales que peinaban la zona próxima al lugar del suceso recuperaron una sudadera y un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, así como una prenda de cuello y un coletero. También localizaron el arma empleada en la agresión, un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros, oculto en una zona ajardinada cercana. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica.