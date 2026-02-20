Muere un joven de 16 años al que supuestamente apuñaló otro menor de 13 en Valladolid

Un joven de 16 años ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor de 13 años. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, la agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, y la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor que, según los primeros indicios, es el supuesto autor material del acuchillamiento.

La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió la agresión. Las tres personas supuestamente relacionadas con lo ocurrido han sido trasladadas a dependencias policiales.

Fuentes próximas al caso han explicado a la agencia EFE que, sin descartar aún ninguna hipótesis, se investiga si el origen del suceso ha tenido que ver con bandas.