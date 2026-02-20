Un hombre mata a su hijo de diez años en Arona, Tenerife, y hiere de gravedad a la madre del menor

Una intervención policial por un altercado en la barriada de Cabo Blanco, en la localidad tinerfeña de Arona, ha terminado esta madrugada en tragedia. Según ha confirmado en TVE La Hora de La 1, un hombre de 34 años ha sido abatido por disparos de la Guardia Civil y la Policía Local tras asesinar a su hijo de diez años y dejar herida de gravedad a la madre del menor, de 26 años. El agresor no tenía antecedentes por violencia de género.

Los hechos se desencadenaron a la una de la madrugada tras recibir un aviso de auxilio. Al personarse en la vivienda, los agentes fueron recibidos por un hombre "fuertemente alterado y armado con un machete" que, según informan fuentes del programa de TVE, llegó a "arremeter contra un guardia", causándole una herida en el hombro. Ante la violencia del ataque, las fuerzas de seguridad hicieron uso de sus armas de fuego y abatieron al agresor que falleció en el acto.

Al acceder al interior del domicilio, los efectivos descubrieron el cadáver del niño de diez años. La pareja del atacante y madre del menor fue hallada con vida, pero con lesiones de extrema gravedad.

La mujer ha sido "trasladada de urgencia al hospital de la Candelaria en estado crítico". La Agencia Efe informa que la Guardia Civil mantiene la zona acordonada y la investigación se centra en un presunto caso de violencia de género y vicaria.

En los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y dejó gravemente herida a su mujer anoche. Ni siquiera tenía antecedentes penales. Las diligencias las está realizando la plaza número uno de la sección de instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón. La responsabilidad penal del presunto homicida (o asesino) queda lógicamente extinguida con su muerte.