Homenajes en Torrevieja y Zaragoza a la niña y a la mujer asesinadas por la violencia machista: "¡Nos queremos vivas!"

Torrevieja (Alicante) y Zaragoza han amanecido de luto este domingo. Vecinos de ambas localidades han rendido homenaje a la niña de tres años asesinada presuntamente por su padre y a Silvia, la mujer asesinada a tiros en la calle cuando iba a abrir su peluquería. "Nos queremos vivas", han dicho entre getos de conmoción, dolor y rabia por estas dos pérdidas humanas a manos de la violencia machista. La violencia de género deja 14 mujeres y tres menores asesinados en lo que va de año.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado dos días de luto oficial, este domingo y este lunes, y ha celebrado un minuto de silencio a las 12.00 horas por el crimen que se investiga como un caso de violencia vicaria (aquel que se comete contra los hijos de una pareja o expareja para hacerle daño a ésta). El padre, un hombre de 40 años, se quitó la vida tras cometer presuntamente el asesinato de su hija en su domicilio. La Guardia Civil acudió en la madrugada de este domingo después de que la madre, una mujer de 36 años, avisara de que no lograba contactar con él desde hacía horas y temía por la vida de la niña, que se encontraba con él. Una vez en el domicilio, encontró los dos cuerpos sin vida.

El alcalde de Torrevieja: "Se ha llevado por delante la vida de una niña, es muy duro" Ls banderas exteriores de los edificios municipales han ondeado a media asta. El alcalde de esta localidad, Eduardo Dolón, ha llamado a la sociedad a hacer "una reflexión" y ha dicho que "duros golpes" como este "deben servir para algo". "Se ha llevado por delante una vida truncada de una niña. Es muy duro, la verdad", ha manifestado ante la prensa. Ha destacado la unidad entre las distintas administraciones para combatir esta lacra y ha transmitido el apoyo, "en nombre de todos los torrevejenses", a la madre de la menor y a su familia, con la que ha dicho estar en contacto permanente "en estos duros momentos". "Ha sido un varapalo muy duro para la ciudad de Torrevieja. Nunca habíamos sufrido algo así", ha expuesto, tras lo que ha hecho un alegato a favor de la protección de la infancia y en la lucha conjunta "para erradicar cualquier tipo de violencia". "Sabemos que en la sociedad tenemos gente mala capaz de hacer estas barbaridades", ha reconocido. Aunque ha admitido que es algo "incomprensible", ha dicho que hay que seguir usando el término "presunto" para referirse al padre de la niña, ya que todavía prosigue la investigación y se espera que la confirmación del caso de violencia vicaria llegue el lunes, motivo por el que, ha dicho, ha decidido decretar el duelo hasta entonces. Con todo, ha pedido "confiar en la investigación". También ha explicado que la madre, que tuvo que recibir atención psicológica, está ya "en su residencia habitual", "en su pueblo, con su familia más cercana, sus padres y hermanos". "Tiene todo el apoyo de los servicios sociales", ha destacado: "El dolor es muy grande pero tenemos que ayudarla. Podemos estar cerca de esa familia para que salga adelante". Por su parte, Felipe del Baño, Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, ha hecho un llamamiento a las víctimas de violencia machista, a las que ha dicho que "no están solas, que no tengan miedo a acercarse a las instituciones y que hay salida ante la violencia". "Que sepan que la administración está detrás de ellas para ayudarles, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario de violencia, tanto a ellas como a sus hijos e hijas", ha añadido. Según Felipe del Baño, "es una lucha de toda la sociedad en su conjunto y las administraciones tenemos que ir coordinadas de la mano ante esta lacra para combatirla, y seguro que la superaremos y la venceremos".

Conmoción en Zaragoza por el asesinato de Silvia: "Era una mujer fuerte, luchadora" Casi a la vez, los vecinos del barrio de Las Fuentes en Zaragoza se han concentrado este sábado en la plaza de las Aguadoras para compartir su dolor y mostrar su repulsa tras el asesinato de su vecina Silvia pasadas las 9.00 horas de este sábado en la calle Cardenal Cisneros, frente a la peluquería que regentaba, a manos presuntamente de su expareja, que la estaba esparando y la agredió con varios disparos antes de suicidarse. ““ Alrededor de las Aguadoras se han ido agrupando los vecinos, primero tímidamente por lo reducido del espacio, y luego pasando a ocupar la calzada ante la creciente concentración humana y la mediación de la Policía Local, que ha procedido a cortar y desviar el tráfico para permitir la reunión. Hacía pocos meses que Silvia había abierto su peluquería, pero se había integrado en el tejido social del barrio sumándose a la Asociación de Comerciantes 'Yo compro en Las Fuentes'. En nombre de ese colectivo ha tomado la palabra Aurora, quien ha mostrado su cercanía con la "valentía" y el esfuerzo emprendedor de Silvia, los que exhiben a diario tantas personas por sacar adelante un pequeño comercio de barrio. Minuto de silencio y manifiesto en Zaragoza tras el asesinato de Silvia a manos de su expareja Fabian Simon Fabián Simón / Europa Press "Silvia era una mujer fuerte, luchadora, valiente. Una mujer como vosotras, de esas que no se rinden. De las que tiran hacia adelante casi lo que pase. De las que construyen su camino. Y si hay algo que los maltratadores no soportan, que les supera, son las mujeres que no dependen, mujeres que son libres y válidas", han reivindicado en su memoria. "¡Nos queremos vivas!", ha dicho por su parte una representante de la Asociación de Vecinos, que ha denunciado la "violencia histórica y estructural" contra las mujeres. Entre los presentes se podía apreciar gestos de conmoción, rabia, y lágrimas. Algunos portaban velas en señal de duelo por el asesinato de Silvia a manos de su expareja, que esperó la llegada de su víctima y le atacó con varios disparos antes de suicidarse de la misma forma. Con ella, son 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año en España y la segunda en Aragón. La concentración, convocada por la comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de Las Fuentes y secundada por la FABZ, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, además de su compañero de grupo municipal Horacio Royo, así como la candidata de Podemos Alianza Verde en las recientes elecciones del 8F y exdirectora del IAM, María Goikoetxea, entre otros representantes políticos. Este domingo se han celebrado varios minutos de silencio convocados por el Gobierno de Aragón (a las 10.30), la Delegación del Gobierno en Aragón (11.00), el Ayuntamiento de Zaragoza (11.30 horas) y las Cortes de Aragón (12.00 horas). Además, hay convocada una concentración de condena de la Coordinadora feminista a las 19.00 horas en la plaza de España y el lunes los comerciantes de Las Fuentes llevaran a cabo otra concentración a las 14.00 horas en la calle Gascón y Marín, 5.