Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en la localidad cántabra de Pedreña

La Guardia Civil ha detenido este domingo en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar la víspera.

Según ha informado la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron este sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

El Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto ya diligencias por el presunto asesinato, si bien no se prevé que el detenido pase este domingo a disposición judicial, según fuentes jurídicas a Efe, que indican que aún no hay atestado policial.