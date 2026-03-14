Prisión para el cántabro acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro (Burgos) ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el cántabro de 60 años detenido por el incendio en un edificio de Miranda en el murieron su expareja, la madre de ella y una vecina.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este viernes, está acusado de tres delitos de asesinato, además de siete homicidios en grado de tentativa, por los otros inquilinos del inmueble, entre los que había dos niños de 7 y 11 años que resultaron intoxicados por humo.

También se le acusa de un delito de daños agravado por incendio y de varios por lesiones.

El hombre, con dos condenas previas por secuestrar y abusar sexualmente de una niña y retener ilegalmente a una mujer, había pasado a disposición judicial la tarde de este viernes.

Ha declarado durante hora y media en el tribunal mirandés, respondiendo a todas las partes, antes de que el titular del juzgado haya ordenado su ingreso en prisión.

01.21 min Crimen machista en Miranda de Ebro, Burgos

Vídeos y testigos lo sitúan en el lugar del incendio El detenido, que acudió a la comisaría voluntariamente la mañana del miércoles porque, según dijo, sabía que le estaban buscando, no ha dado mucha información sobre lo que ocurrió en la noche del martes, cuando tuvo lugar el incendio. Los agentes sospecharon de él desde el primer momento porque existen grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona en donde se le ve acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio que, según los investigadores, prendió provocando el incendio en que el murieron las tres mujeres y resultaron heridas otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años. Además, un testigo, vecino de las víctimas, lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa horas antes. El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hacía años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años, por lo que el caso se ha investigado como violencia machista. Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años, que se encontraba con ellas. Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas.