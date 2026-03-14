Prisión para el cántabro acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro
- El detenido tiene dos condenas previas por secuestrar y abusar sexualmente de una niña y retener ilegalmente a una mujer
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro (Burgos) ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el cántabro de 60 años detenido por el incendio en un edificio de Miranda en el murieron su expareja, la madre de ella y una vecina.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este viernes, está acusado de tres delitos de asesinato, además de siete homicidios en grado de tentativa, por los otros inquilinos del inmueble, entre los que había dos niños de 7 y 11 años que resultaron intoxicados por humo.
También se le acusa de un delito de daños agravado por incendio y de varios por lesiones.
El hombre, con dos condenas previas por secuestrar y abusar sexualmente de una niña y retener ilegalmente a una mujer, había pasado a disposición judicial la tarde de este viernes.
Ha declarado durante hora y media en el tribunal mirandés, respondiendo a todas las partes, antes de que el titular del juzgado haya ordenado su ingreso en prisión.
Vídeos y testigos lo sitúan en el lugar del incendio
El detenido, que acudió a la comisaría voluntariamente la mañana del miércoles porque, según dijo, sabía que le estaban buscando, no ha dado mucha información sobre lo que ocurrió en la noche del martes, cuando tuvo lugar el incendio.
Los agentes sospecharon de él desde el primer momento porque existen grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona en donde se le ve acumulando enseres y viejos colchones en el portal del edificio que, según los investigadores, prendió provocando el incendio en que el murieron las tres mujeres y resultaron heridas otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años.
Además, un testigo, vecino de las víctimas, lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa horas antes.
El hombre, nacido en Meruelo (Cantabria), había tenido una relación sentimental hacía años con una de las víctimas, Dolores, una mujer de 58 años, por lo que el caso se ha investigado como violencia machista.
Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años, que se encontraba con ellas.
Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas.
Antecedentes por secuestros a mujeres
Según han informado a EFE fuentes policiales y judiciales, el hombre fue condenado el 12 de noviembre de 2024 a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y había golpeado en noviembre de 2023.
A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional.
Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.
Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante 14 horas también en el municipio a una niña de 9 años a la que maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.
Hasta la fecha estaban confirmadas en España 11 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. Desde 2003, momento en que se empezaron a recabar datos de esta lacra, se han contabilizado1353 víctimas mortales.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.