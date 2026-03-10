El Supremo confirma 26 años de cárcel al hombre que asesinó a su expareja frente a su hijo en Villanueva de Gállego
- La Sala de lo Penal mantiene la prohibición del padre de acercarse al menor que presenció el asesinato en la localidad maña
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de más de 26 años de cárcel impuesta a un hombre por el asesinato de su expareja, Gemma Alfaro, ocurrido en marzo de 2023 en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego. El alto tribunal desestima así el recurso del condenado y ratifica la prohibición de que este pueda volver a acercarse a su hijo, quien presenció el crimen cuando tenía tan solo seis años.
Alevosía y ensañamiento
La sentencia confirma que el agresor actuó con alevosía y ensañamiento, rechazando los argumentos de la defensa que aludían a un tratamiento con antidepresivos para mitigar la responsabilidad penal. El tribunal recuerda que el hombre atacó a la mujer con un cuchillo de más de 20 centímetros de hoja, infligiéndole heridas en el costado, el cuello y la cara con la intención de causarle el mayor sufrimiento posible. Según los hechos probados, el agresor era consciente de que, tras la primera puñalada, la víctima seguía viva y "aún así se ensañó con su rostro".
Previamente al crimen, el condenado había enviado mensajes amenazadores a la víctima tras conocer que esta había iniciado una nueva relación, con expresiones como "la próxima vez que te vea, te mato".
Protección del menor
Uno de los puntos clave de la resolución es el mantenimiento de la medida que impide al padre contactar o acercarse a su hijo menor de edad. El niño se encontraba en el portal de su vivienda cuando se produjo el ataque mortal en el momento en que la madre acudía a recogerlo. Tras cometer el asesinato, el hombre llegó a pasar por encima del cadáver de Gemma para subir a su vivienda, después de haber acudido incluso a un establecimiento de hostelería.
Con este fallo, el Supremo ratifica la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ya había aumentado ligeramente la pena inicial, y pone fin al recorrido judicial de este caso de violencia de género.
Si necesitas ayuda: 016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es, en 16 idiomas.
También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.