El Supremo confirma 26 años de cárcel al hombre que asesinó a su expareja frente a su hijo en Villanueva de Gállego

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de más de 26 años de cárcel impuesta a un hombre por el asesinato de su expareja, Gemma Alfaro, ocurrido en marzo de 2023 en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego. El alto tribunal desestima así el recurso del condenado y ratifica la prohibición de que este pueda volver a acercarse a su hijo, quien presenció el crimen cuando tenía tan solo seis años.

Alevosía y ensañamiento La sentencia confirma que el agresor actuó con alevosía y ensañamiento, rechazando los argumentos de la defensa que aludían a un tratamiento con antidepresivos para mitigar la responsabilidad penal. El tribunal recuerda que el hombre atacó a la mujer con un cuchillo de más de 20 centímetros de hoja, infligiéndole heridas en el costado, el cuello y la cara con la intención de causarle el mayor sufrimiento posible. Según los hechos probados, el agresor era consciente de que, tras la primera puñalada, la víctima seguía viva y "aún así se ensañó con su rostro". Asesinada una mujer en un posible caso de violencia de género en Villanueva de Gállego, Zaragoza RTVE.es / AGENCIAS Previamente al crimen, el condenado había enviado mensajes amenazadores a la víctima tras conocer que esta había iniciado una nueva relación, con expresiones como "la próxima vez que te vea, te mato".