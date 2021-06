Dañar, incluso hasta el extremo de asesinar, a los hijos para maltratar a la mujer, para asegurarse de que esta última no se recuperará jamás. Así habla de la denominada violencia vicaria en su blog la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, quien acuñó hace años este término para referirse a la instrumentalización que hacen los maltratadores de sus propios hijos para seguir maltratando a sus parejas o exparejas, especialmente después de una separación o divorcio.

La frase "te voy a dar donde más te duele", que muchos de estos maltratadores pronuncian en una clara amenaza a sus parejas o exparejas, resume en ocho palabras la esencia de este tipo de violencia de género que se ejerce "contra" la mujer. Desde 2013, han sido asesinados 39 menores en estas circunstancias en España.

El último caso de esta violencia extrema es el de Olivia y Anna, las dos menores desaparecidas en Tenerife hace mes y medio. La Guardia Civil encontró este jueves en el fondo del mar el cuerpo de la mayor de las hermanas. A falta de la autopsia, el hallazgo de estos restos ratificaría la hipótesis con la que el Insituto Armado ha estado trabajando estas últimas semanas: que el padre, Tomás Gimeno, mató presuntamente a sus dos hijas y después se suicidó.

Vaccaro define la violencia vicaria como aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer: "Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros (...). El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo"

El caso quizás más conocido de este tipo de violencia de género es el de José Bretón, condenado a 40 años por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, en 2011. La Audiencia Provincial de Córdoba concluyó en la sentencia que planeó la muerte de los menores "como venganza contra su esposa" después de que esta decidiera separarse de él para "hacerle daño en lo más sensible, que eran sus hijos".

39 menores asesinados en seis años

"No tienen ninguna patología mental. Son machistas extremos, narcisistas extremos que no toleran ser contrariados porue ellos no querían separarse y lo que no admiten es el divorcio", explicaba a RNE Sonia Vaccaro días después de la desaparición de Olivia y Anna.

Desde 2013, han sido asesinados 39 menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres. Según las cifras detalladas por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para el trienio 2016-2018, las 17 víctimas de estos tres años tenían de media 5,9 años y la mayoría eran niñas.

Los agresores tenían una edad media de 38,5 años, casi diez años menos que los autores de los feminicidios en el mismo periodo (48,2).