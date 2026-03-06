El Ministerio de Igualdad multa con 25.285 euros a Vodafone por el fallo de las pulseras antimaltrato
- El Ministerio ha señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad"
- Una incidencia tecnológica obligó el pasado noviembre a activar el protocolo de protección de las víctimas
El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores.
La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.
Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad".
Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable "en la prestación del mejor servicio posible".
Una incidencia obligó a activar el protocolo de protección
El Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores, sufrió una incidencia tecnológica a las 4:30 de la madrugada del 11 de noviembre del año pasado y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo. Se logró estabilizar el sistema a las 15.00 horas, recuperándose la operatividad plena a las 17:25 horas.
El Ministerio defendió que se mantuvieron "operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.
Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.
Según avanzó Redondo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricados con material antivandálico.
El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa. La Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en estos dispositivos y de fallos absolutorios tras el cambio de adjudicataria del servicio en 2023.