Solo un 25% de los chicos se define como feminista aunque siete de de cada diez defiende la igualdad

Más del 70% de los jóvenes en España respaldan, al menos, los principios básicos de la igualdad de género y esto es el producto de décadas de socialización y políticas públicas. Es la conclusión más amplia del informe 'Más allá del compromiso y la reacción: Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud de España' que ha presentado este miércoles el Consejo de la Juventud de España, que muestra también otros muchos matices y lecturas como que dentro del perfil de jóvenes entre 15 y 29 años que se define feminista el 74,6% son mujeres.

El informe identifica cuatro perfiles juveniles respecto a la percepción de la igualdad de género- feminista, igualitario, tradicional y distante- que presentan narrativas distintas de apoyo, dudas y distanciamiento respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual.

Las posiciones claramente contrarias a la igualdad son minoritarias y ese perfil que este informe define como tradicional representa el 17,2% de la juventud y se concentra especialmente entre hombres jóvenes con ideologías conservadoras.

Desde el Consejo de Juventud ponen en valor que los jóvenes, en su gran mayoría, muestran actitudes claramente positivas hacia la igualdad de género y la diversidad sexual, "fruto de décadas de avances feministas que han transformado el marco normativo y cultural", pero también destaca que este progreso convive con "una reacción en sentido contrario, vehiculada a través de las redes sociales, que habría afectado principalmente a los hombres más jóvenes y que estaría relacionada con el auge de los partidos de ultraderecha".

Y añade que, aunque el debate público ha tendido a interpretar este giro como una fractura generacional y de género, presentando los valores y actitudes de la juventud hacia la igualdad como una confrontación binaria -estar a favor o en contra del feminismo, hombres jóvenes contrarios a la igualdad frente mujeres jóvenes favorables, lanza varias preguntas para la reflexión: ¿realmente existen dos mundos separados? o ¿las posiciones de la juventud son más diversas, matizadas y complejas de lo que sugieren estos relatos enfrentados?

Perfil feminista, la mayoría mujeres El primer bloque- el feminista- representa al 34,6% de la población joven residente en España y es el perfil con mayor grado de acuerdo hacia diferentes posiciones relacionadas con la igualdad de género y la diversidad sexual. Las personas jóvenes que componen el perfil feminista se caracterizan por ser en su mayoría mujeres (74,6%), cuentan con un nivel educativo alto- casi la mitad ha completado estudios universitarios-, y en el plano ideológico, destaca una clara inclinación hacia la izquierda- el 31,1% se ubica en esas posiciones y la presencia del grupo se va reduciendo conforme se avanza hacia la derecha del espectro ideológico. Alrededor de un 96,8% de este perfil considera que la violencia de género es uno de los problemas sociales más importantes y esta preocupación se extiende también a otros ámbitos: destaca su sensibilidad hacia la discriminación de las personas del colectivo LGBTQI+ y su apoyo a que cada persona que lo desee pueda cambiar de sexo mediante una declaración de voluntad.

Perfil igualitario, el más numeroso Según este informe, el perfil más numerosos entre la población joven de entre 15 y 29 años (42,1%) es el denominado igualitario, que muestra una clara preocupación por la discriminación y la violencia machista, pero mantiene mayor distancia respecto a los derechos de las personas LGBTQI+, el libre cambio de sexo, el uso del lenguaje inclusivo y da menos importancia a la desigualdad entre mujeres y hombres. Este grupo destaca por identificarse con posturas hacia la igualdad de género más ambivalentes, sin ser hostiles a las mismas. En definitiva, están en una postura más cercana a una igualdad "clásica", según dice el informe, centrada en la igualdad de oportunidades o la violencia machista, pero mantienen posiciones más escépticas ante algunas demandas del feminismo de cuarta ola. En este perfil encontramos ligeramente a más hombres que mujeres jóvenes (57,3% frente a 42,7%) y cuentan con una menor proporción de estudios superiores: algo más de tres de cada diez tiene formación universitaria. Las personas jóvenes igualitarias tienden a situarse en el centro (25,7%) y el centro-izquierda (24%) del eje ideológico.

La posición contraria a la igualdad es minoritaria: 17,2% El perfil denominado "tradicional" en este informe representa al 17,2% de las personas jóvenes y se caracteriza por mantener una postura más conservadora respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual. Casi el 82% son hombres y destacan por ubicarse en posiciones de centro-derecha (29,2%) y derecha (27,8%). Las personas jóvenes de este perfil se mantienen reticentes ante ideas como que la violencia de género es uno de los problemas sociales más importantes o muestran poca preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres. Solo un 36,3% apoya el aborto libre y gratuito; un 14,2% considera que la autodeterminación de género supone un avance en derechos; un 12,5% está a favor de las cuotas en los cargos de poder; un 6,3% declara que le preocupa mucho la discriminación del colectivo LGBTQI+; y apenas un 2,3% está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. En conjunto, es el grupo que más se posiciona en desacuerdo con la mayoría de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la diversidad sexual. Desde el Consejo de la Juventud de España ponen el foco en la necesidad de hablar de este grupo como resultado de una educación y desarrollo psicosocial concretos. Reconociendo la necesidad de "abordar los riesgos que plantea esta franja", insisten en "no estigmatizar a la juventud por una minoría" y en estudiar las causas que han conllevado a la conformación de estas posturas para poder desarrollar unas políticas eficaces. Uno de los principales hallazgos, destacan, es que las diferencias en actitudes no se explican fundamentalmente por la edad, sino por variables como el género, la ideología y el nivel educativo. Este resultado cuestiona el enfoque generacional simplificado que ha dominado parte del debate público.