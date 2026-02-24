Lo de Rosalía no era una excepción: cada vez más jóvenes esquivan identificarse con el feminismo

A finales de 2025, en plena promoción de su álbum LUX, Rosalía ofreció una entrevista a Radio 3. La periodista Leyre Guerrero le preguntaba sobre la reivindicación de las figuras de mujeres fuertes y desafiantes que impulsaba en algunos de los temas de su disco, a lo que la artista catalana respondió: "Me rodeo de ideas feministas. Creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un -ismo".

Ese distanciamiento del feminismo —como etiqueta, no como inspiración— desató en su momento una ola de críticas hacia la cantante, pero Rosalía no es una excepción. La nueva edición del Barómetro Juventud y Género, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y publicado con una periodicidad bienal desde 2017, evidencia que cada vez menos jóvenes se consideran feministas.

La crisis de la etiqueta feminista De la muestra de 1.528 jóvenes de entre 15 y 29 años residentes en España, solo un 38,4% se posiciona dentro del movimiento, lo que supone un descenso del sentir feminista con respecto a las respuestas registradas en 2021 de casi 12 puntos (49,9%). El porcentaje de mujeres jóvenes que se consideran feministas prácticamente duplica al de los hombres (51,3% frente al 26%). Por su parte, el 42,1% de la población general se define como feminista y el apoyo a la causa aumenta con la edad hasta los 30-39 años, donde alcanza su máximo (52,2%). Las 'tradwives': la reacción antifeminista en redes sociales Sin embargo, el titubeo a la hora de identificarse con la causa no se refleja en una visión negativa de la igualdad de género. El 65,7% afirma que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a hacer una sociedad más justa. El acuerdo es mucho mayor entre las mujeres (72,4%) que entre los hombres (59,2%), y entre los grupos de edad de 30 a 49 años (84,5%) y los mayores de 50 años (86,5%). Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, asegura en este sentido que los datos muestran una juventud que "incorpora marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana", desde las relaciones amorosas al entorno laboral, pero el Barómetro también evidencia que la sociedad "está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento". "No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes", sostiene. A esa dificultad a la hora de identificarse dentro del movimiento pese a situarse cerca del mismo —con la adquisición de los beneficios que se han alcanzado como parte de la lucha— se la conoce como "feminismo adyacente". El feminismo mejora su vida, pero no lo defienden. La etiqueta está en crisis.

Rechazo de los hombres al feminismo El 45,3% de los jóvenes preguntados —tanto hombres como mujeres— cree que el feminismo es una herramienta de manipulación política. Otrasposturas generan mayor polarización: el 35,2% considera que la causa enfrenta a mujeres y hombres y el 31,2% que no es necesario porque ya existe igualdad (34,7% en desacuerdo). Más de la mitad de los hombres jóvenes, el 52,8%, siente que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. También es mayor entre ellos el rechazo a las leyes de acción positiva: el 42% de los hombres considera que no deberían elaborarse, frente al 24% de las mujeres.