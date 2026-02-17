Las mujeres, a la cocina, pero a triunfar: chefs que marcan la diferencia y el camino

No deja de ser curioso (e injusto) que un terreno—las cocinas—que históricamente han ocupado las mujeres, en muchos casos por puro machismo y a veces más por obligación que por devoción, lo hayan copado los cocineros estrella hombres, llevándose la mayoría de los aplausos, reconocimientos, premios y fama, cuando hablamos de alta cocina.

Poco a poco va cambiando esta tendencia y en las entregas de premios—lejos aún de una igualdad real—son muchas las mujeres chefs con chaquetillas blancas que compiten en galardones y marcan tendencia en la gastronomía de España. Mujeres que ya hablan de tú a tú a esa generación de famosísimos cocineros en un mundo donde la élite masculina ha dominado la escena durante años.

Este lunes se han entregado en Tarragona los Soles de la Guía Repsol 2026, que premian a los mejores chefs y restaurantes de España, y allí también se ha reivindicado la alta cocina comandada y liderada por ellas.

Lucía Freitas, premiada en esta edición: "Es un territorio masculinizado" La gallega Lucía Freitas ha llevado su restaurante A Tafona, en Santiago de Compostela, a lo más alto en el sector. En esta edición se ha llevado la máxima distinción de la Guía Repsol, los Tres Soles, junto a dos cocineros, Ramón Freixa y Álvaro Salazar. Con 44 años cuenta, además de los prestigiosos Soles, con una estrella Michelin en su haber, y va a por más. La suya es una historia que refleja que si el mundo de la hostelería es complicado y a veces hostil, se vuelve más difícil si eres mujer. Empezó con 29 años en una casa de menús más que modesta, con muy pocos recursos económicos y muchas inseguridades. La suya ha sido una lucha constante y doble: por elevar su cocina al máximo y por la igualdad en la alta hostelería. Cuando se dice aquello de que en el mundo de la cocina de élite mandan ellos, Lucía Freitas se rebela: "No, toda la base, toda la estructura de la cocina la llevan muchas mujeres muy invisibles; solo ha faltado estar más en lo alto de esa pirámide, donde están los focos". Reivindica a todas las mujeres silenciosas y silenciadas que han impulsado el arte del buen cocinar y defiende un sistema de cuotas en las cocinas. En la suya va más allá y prácticamente solo trabajan mujeres a sus órdenes. "Es un territorio (el de la alta cocina) muy masculinizado", reconoce, en una entrevista con RTVE.es Noticias, con sus Tres Soles en la mano, para poner en valor el papel de las chefs, pero también el de las cocineras de casas de comidas donde no hay glamour ni reconocimientos gastronómicos y que son "el origen de todo". Madre soltera, ha tenido que sacrificar "mucho" en su vida personal por elevar sus menús a ese olimpo de la alta cocina española. Ha lanzado en su tierra, Galicia, 'Amas de terra', un proyecto social, cultural, gastronómico y feminista para rendir homenaje precisamente a las mujeres que "crearon, guardaron, transmitieron y produjeron el recetario identitario, el alimento y la cultura culinaria de la que nos nutrimos los denominados chefs estrella" y como "puñetazo en la mesa" para mostrar a todas las mujeres que rodean su negocio: mariscadoras, productoras y demás trabajadoras en torno a la hostelería. Freitas era este lunes una de las cocineras más demandadas y perseguidas por la prensa tras recibir su premio y sigue la estela de otras grandes féminas que han sido capaces de crear y configurar enormes universos culinarios, entre las que se puede citar a Carme Ruscalleda, Elena Arzak, Fina Puigdevall, María José San Román, Susi Díaz y María Marte, entre otras.

Susi Díaz, de las veteranas: "Queda mucho por hacer" El síndrome del impostor fue también caballo de batalla para otra cocinera, Susi Díaz, una de las más veteranas, de formación autodidacta y que lleva entre fogones cuatro décadas. En la pasada edición se hizo con los Tres Soles de la Guía Repsol y la estrella Michelin también ha llamado a la puerta de su restaurante La Finca, en Elche. Es otra de las mujeres que ya está en ese olimpo de la alta cocina y de las primeras que dirigió a hombres dentro de un restaurante. Uno de sus "dioses" cuando empezaba en el oficio, el cocinero Pedro Subijana, probó sus platos y le hizo creerse "cocinera de verdad". Cuenta la anécdota a RTVE Noticias y reivindica alto y fuerte el papel de las mujeres: "Somos muy pocas las reconocidas y el foco debe ir hacia grandes trabajos de grandes mujeres". Y pide reflexionar por qué en este sector "no ayuda mucho ser mujer". Se ha perdido algunos momentos de sus hijos por priorizar la cocina, una profesión dura que requiere de mucho tiempo y dedicación. "La cocina no tiene ni nombre, ni sexo ni edad", afirma, en una entrevista con RTVE Noticias, en la que añade otro elemento más a la desigualdad en el sector. "Si unimos edadismo y mujer, ya ni te cuento lo que encontramos", lamenta. Susi Díaz, chef de La Finca Jose Garcia Domene RESTAURANTE LA FINCA Se ve como una "privilegiada" en el sector de la alta cocina, pero cree que a mujeres fuertes en cocinas de determinada edad "ni se las mira". "Queda mucho por hacer aún", afirma.