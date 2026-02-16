A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro, restaurantes 3 Soles Guía Repsol 2026, muestran la diversidad de la cocina

Cocina comprometida con su territorio y que impulsa el producto local, fusión menos internacional y más patria, menús cortos y dinámicos que ganan terreno al menú degustación, barras gastro en las que se cocina frente al comensal y restaurantes que apuestan más por la conciliación de sus trabajadores y que optan por cerrar los fines de semana o por abrir solo en un turno. Así es la nueva cocina española, que apuesta por la diversidad y que se premia este año con los Soles de la Guía Repsol.

La máxima calificación, los Tres Soles, ha recaído en esta edición 2026 en el restaurante gallego A Tafona, de la cocinera Lucía Freitas; el madrileño Ramón Freixa Atelier, del cocinero que le da nombre al restaurante; y el balear Voro, de Álvaro Salazar.

Más de 200 cocineros de toda España se han reunido este lunes en Tarragona para asistir a la gala de los Soles Guía Repsol que, bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', ha premiado a los mejores chefs y restaurantes del país.

Más de 80 restaurantes consiguen nuevos Soles En esta nueva edición, un total de 83 restaurantes se hacen con alguno de los Soles de la Guía Repsol, distribuidos por toda la geografía española, excusa perfecta para iniciar un viaje por la gastronomía de nuestro país y descubrir las últimas tendencias para el paladar. De sabores, productos, texturas, creatividad y talento gastronómico se ha hablado y mucho en la gala de entrega de los Soles, celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, y en la que han participado, además de los cocineros y cocineras premiadas, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Cataluña se corona como la comunidad de España con más restaurantes con Soles, un total de 122, seguida de la Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), País Vasco (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54). "Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras, y la conciliación se extiende en el sector", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol, en el acto. Un equipo de 60 inspectores recorre el país en busca de nuevas ofertas gastronómicas y premia estos establecimientos que comparten un mismo objetivo: que el comensal salga satisfecho y que siempre quiera volver. El sistema de calificación para conceder Soles se basa en criterios como la sostenibilidad, la integración, la economía circular y la coherencia de los proyectos, que deben reflejarse en las cocinas, el local, la puesta en escena y la selección de vinos.

Universos propios en cada cocina A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca), se llevan la máxima distinción, los Tres Soles, por "destacar en la diversidad de sus propuestas, donde es posible probar cocinas muy diversas, defendiendo los fundamentos de los lugares donde están enclavados". Así, la propuesta de Lucía Freitas, A Tafona, en Santiago de Compostela, destila, a juicio de la Guía Repsol, sabor atlántico y "se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio en el que las productoras y artesanas son parte fundamental". En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en Voro "un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza", en el que "las características de cada producto se exprimen con creatividad". Y Ramón Freixa revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.