'Princess treatment' y 'tradwives': la tendencia conservadora que atrae a las jóvenes en redes

La vuelta a los roles de género tradicionales es un movimiento visible y activo en las redes sociales. El fenómeno de las 'tradwives' (esposas tradicionales) y las jóvenes que aspiran al 'princess treatment' (trato de princesa) se está consolidando en las redes sociales. Promueven una feminidad ligada a la sumisión, el trabajo doméstico idealizado y la dependencia económica.

En concreto, el hashtag 'tradwife' suma más de 40 millones de menciones en Instagram y 80 millones de visualizaciones en TikTok.

Según explica la socióloga y divulgadora Miriam Jiménez Lastra, en plataformas como TikTok e Instagram, las propias protagonistas han creado su comunidad y se etiquetan como 'tradwives'. "Vemos que ellas mismas han generado una comunidad dentro de las redes sociales", señala Jiménez Lastra, añadiendo que el contenido se caracteriza por "mujeres con una estética muy atractiva" que "romantiza mucho el trabajo doméstico" relacionado con la cocina.

Esta romantización del trabajo doméstico poco tiene que ver con la imagen de madres o abuelas amas de casa. Se proyecta una mujer que, además de encargarse del hogar, encaja en todos los cánones de belleza y cuida su físico. Lastra añade: “Las vemos muy guapas haciendo un pastel o cocinando algo rico, pero en la que pocas veces vemos más allá de sus vidas, como limpiar o fregar los baños”. Sin embargo, esta no es la única tendencia. También hay otra vertiente más joven, previa al matrimonio, que utiliza conceptos como la "energía femenina" y la "energía masculina". Estas mujeres, aunque pueden tener su propia carrera, explica la socióloga, hablan de "saber cuál es su lugar" y que el día de mañana se echarán a un lado. De hecho, se quejan de que la "caballerosidad se ha acabado", pidiendo el llamado 'princess treatment' y buscando un "hombre que resuelva", que les pague la cuenta o las uñas.

El auge del conservadurismo en los jóvenes, detrás de estas tendencias La profesora de Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sonia Herrera Sánchez subraya que detrás de estas modas hay un "proyecto ideológico" que idealiza esa "sumisión de las mujeres" y entroniza la "autoridad masculina", un fenómeno que no es neutro y que se sitúa, según la experta “claramente en el ecosistema de la extrema derecha”. Esta tendencia al conservadurismo también la reflejan los datos. Según el técnico de investigación de FAD Juventud, Stribor Kuric, el último Barómetro de la fundación ha registrado un punto de inflexión en las actitudes hacia la igualdad, con una caída de la conciencia sobre la desigualdad de género en la juventud que se reduce diez puntos porcentuales entre 2021 y 2025. Este cambio tiene una lectura clara en dos aspectos cruciales. Por un lado, es la primera vez en la serie histórica del Barómetro (desde el 2017) que el porcentaje de mujeres jóvenes que se consideran feministas se ha reducido, pasando del 67 % en 2021 al 57 % en 2023. Por otro, según datos del INJUVE, el negacionismo de la violencia de género ha aumentado: en mujeres jóvenes, ha pasado de un 6 % en 2019 a un 13 % en 2023, mientras que en hombres jóvenes , que siempre ha sido mayor esta tendencia negacionista, el crecimiento ha sido más acentuado, pasando del 12 % al 23 % en el mismo periodo. Los expertos atribuyen parte de este cambio a la reacción conservadora a la cuarta ola feminista. "Frente a un feminismo que te cuestionaba y que te incomodaba", señala Miriam Jiménez Lastra, la "extrema derecha apareció como un espacio seguro" en el que se les dice a los hombres que "aquí puedes ser un macho, puedes tener tu manera de ser y de hacer que has tenido siempre". En el caso de las mujeres, que sí tenían referentes feministas, Jiménez Lastra apunta a que están repuntando hacia la derecha porque "creen que el feminismo las ha fallado". Stribor Kuric añade que este tipo de discursos encuentran un altavoz amplificado en el nuevo ecosistema comunicativo: "Hay algoritmos que refuerzan este tipo de contenidos pues porque llaman la atención y generan más interacción online". Esto facilita, además, la capacidad de generar comunidades online, como la 'manosfera' , donde se retroalimentan y se articulan discursos antifeministas y misóginos. Sonia Herrera Sánchez va más allá, alertando de que estas tendencias, a las que llama las "nietas digitales" de una larga tradición antifeminista, circulan envueltas en algoritmos y marketing que las hace mucho más virales.