Ana Redondo en RTVE: "El machismo se ha trasladado al espacio digital; el odio en redes es odio real"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha analizado este viernes en La Hora de La 1 los retos que afronta el feminismo ante la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema "Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance", Redondo ha advertido sobre el peligro de una "involución" y la pérdida de derechos consolidados, como los sexuales y reproductivos o el reconocimiento de la violencia de género, debido al empuje de la extrema derecha.

Según la ministra, existe una estrategia clara por parte de determinados sectores políticos para que las mujeres "desaparezcamos del ámbito de lo público" . Redondo ha denunciado que se pretende devolver a la mujer a una situación "pre-democrática" de injusticia y desigualdad, centrada exclusivamente en la familia y los hijos. "El pasado es la dictadura y la inmensa desigualdad" , ha recordado, subrayando la importancia de no dar pasos atrás ante quienes niegan la evidencia de la violencia machista.

Violencia digital es violencia real

En este contexto de hostigamiento, la titular de Igualdad se ha referido al caso de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha denunciado sufrir acoso tras difundirse su dirección en anuncios de servicios sexuales. Redondo ha calificado este episodio como un claro ejemplo de "violencia política" y "machismo digital".

"El machismo se ha trasladado de la cultura analógica al espacio digital y ya hay un continuum", ha explicado la ministra, señalando que el 73% de las mujeres sufren campañas de hostigamiento en redes sociales. Para Redondo, el objetivo final es silenciar a las mujeres mediante el miedo, pero ha sido tajante: "No lo van a conseguir".

Ha ensalzado la figura de Maestre asegurando que "lo que hace alzando la voz es un ejemplo para todas las mujeres que se sienten acosadas".

Finalmente, la ministra ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ante la desinformación, lamentando que el Partido Popular mantenga ciertos "bulos" que, a su juicio, "distorsionan el sentido de la paz" en un contexto internacional delicado marcado por la escalada bélica en Oriente Próximo y el recuerdo de las consecuencias de la guerra de Irak.