'Body count': la vida sexual de las mujeres, en tela de juicio

Para cada vez más hombres jóvenes, la valía de una mujer depende del número de personas con las que se han acostado. Es lo que conoce en internet como ‘body count’. No es extraño ver vídeos en redes sociales con este tipo de mensajes misóginos.

01.00 min Manosfera al descubierto: bodycount

En ellos denigran a las que, desde su punto de vista, están “muy usadas”. Con total impunidad, 'influencers' y usuarios difunden la idea de que es “desagradable” la promiscuidad de las mujeres o que aquella que le ha dado “ese regalo” a muchos hombres “ya no vale”.

Chica "kilómetro cero" o "mujer de alto valor" El ideal femenino vuelve a ser para muchos una mujer virginal, pura y sin experiencia sexual. La denominan “chica kilómetro cero” o como “mujer de alto valor”. En estos discursos también señalan a las que no encajan en este perfil. “Una mujer, cuanto mayor body count, mejor para follártela”, defienden algunos y apuntalan que en el caso de buscar pareja lo que se necesita es una mujer que sea “todo lo contrario”. Desde la Federación de Mujeres Jóvenes observan con preocupación esta tendencia. Son mensajes con miles de reproducciones y que llegan a un público muy amplio. “Para estos hombres somos objetos”, defiende Laura Barrios, su presidenta. Explica que a ellos sí se les permite tener este deseo y experiencia sexual. "Para estos hombres somos objetos", explica Laura Barrios. GETTY IMAGES Una doble vara de medir que no se oculta en ningún momento. En uno de los vídeos que encontramos lo explican de esta manera: “El hombre le da prioridad al pasado sexual de su pareja y la mujer le da prioridad al futuro laboral de su marido”. Para defenderlo aluden a argumentos como que las relaciones esporádicas son perjudiciales para la salud mental de las mujeres o necesitan “proteger su energía femenina”. El mensaje cala en ellos y en ellas. "A una mujer es cierto que quizás no le interese tanto acostarse con muchos hombres", nos comenta Alba, estudiante de 20 años. Ella nos confiesa que, aunque no es determinante, el body count importa. A pesar de ello, reconoce que algunos influencers le parecen “demasiado radicales”. “Los hombres buscan una mujer que sea dulce, femenina, que quiera ser madre“ Este tipo de creadores contenido defienden que las parejas deben satisfacer sus necesidades, ser el estereotipo de mujer dedicada al hogar y a los cuidados. No es algo que escuchemos solo en ellos. Hay mujeres que también le dan alas a este discurso. “Los hombres buscan una mujer que sea dulce, femenina, que quiera ser madre”, defiende en un podcast una de ellas.

Tutorial para ser una ‘trad wife’ El ideal de mujer que se describe en muchos vídeos de Instagram o Tiktok tiene que ver con un modelo parecido al de los años 50, pero con exigencias que van más allá de los cuidados y las tareas domésticas. Para Laura Barrios, las redes sociales muestran a “la mujer perfecta” como la que “se levanta a las cinco de la mañana para cuidarse, ir al gimnasio, hacer la comida, limpiar la casa, llevar a los niños al cole, etc.”. Nara Smith muestra a sus más de 12 millones de seguidoras cómo prepararle un sándwich a su marido. TIK TOK Muchas de las mujeres que muestran este estilo de vida en sus post se hacen llamar ‘Trad wives’, esposas tradicionales. Con una estética atractiva, se muestran cocinando para sus parejas, limpiando la casa o cuidando de los hijos. Defienden que les satisface más que dedicarse a un trabajo fuera de casa. Muchas lo acompañan de consignas como “mi marido se encarga de proveer a nuestra familia”. No es un caso aislado, hay cientos de vídeos de mujeres aconsejando a sus seguidoras como ser una buena mujer o como parecer más deseable ante la mirada masculina. Otra, con miles de seguidores, lanza en un vídeo la siguiente recomendación: “no tengas intimidad física si quieres casarte”. Para Albanta San Román, actriz, escritora y creadora de contenido feminista, las tendencias actuales en internet suponen clara amenaza para los derechos de las mujeres. “Nos hacen pensar que para ser una buena mujer hay que comportarse de determinada manera y eso es muy peligroso", comenta con preocupación. Su diagnóstico es que “estamos volviendo para atrás”.

Escapar del algoritmo Cómo están diseñados los algoritmos de estas apps es desconocido para la mayoría de sus usuarios. Expertas alertan de que los dueños de estas grandes plataformas han demostrado, en su mayoría, estar alineados con ideologías de extrema derecha. Sus mensajes en contra de las mujeres con un 'body count' alto llegan a cientos de miles de seguidores. TIK TOK Más allá de eso, los temas polémicos y que generan debate suelen viralizarse con mucha facilidad. “A todos los hombres nos sale. Nos bombardean con eso”, reconoce Santi, joven universitario, cuando le preguntamos sobre los vídeos que hablan del body count de las mujeres. Considera que hay algunos mensajes muy agresivos en las redes sociales y que estas ideas pueden convencer fácilmente a un público adolescente. Es una visión que comparten en la Federación de Mujeres Jóvenes, aunque en casa se les eduque para que defiendan la igualdad, a través de los dispositivos electrónicos se les inculcan valores misóginos. “Le das un móvil a tu hijo y no sabes que hay detrás de esa pantalla, no llegas ahí”, alerta Laura Barrios.