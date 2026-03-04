"Sugar baby": una puerta a la prostitución a golpe de clic

España es el quinto país con más usuarios en páginas de sugar dating -relaciones transaccionales a través de internet entre hombres mayores y mujeres jóvenes-, con más de 400.000 personas registradas, de las cuales el 63% son chicas universitarias, según datos de la entidad social Diaconía España. Las redes sociales actúan como catalizador: el 49% de las chicas jóvenes españolas ha visto publicaciones que presentan el sugar dating como positivo, frente al 32% de los chicos, según Save the Children.

Irina, de 27 años, con una discapacidad física, prefiere definirse como "creadora de contenido" en plataformas como OnlyFans, la más popular del sugar dating, aunque mantiene contacto con algún sugar daddy -los hombres de más edad que pagan a las chicas-. Confiesa que algunas videollamadas le han reportado hasta 800 euros y regalos como televisores o electrodomésticos. "Esto me ayudó a pagarme el máster y todos los gastos de seguir estudiando", explica.

No se etiqueta como sugar baby porque en las ocasiones que ha tenido un acuerdo de este estilo, ha sido totalmente virtual: "Yo lo entiendo también a lo mejor como una persona que se acuesta contigo o como que es tu novio más físico. A lo mejor lo puedes categorizar como sugar baby pero virtual".

01.23 min ¿Es Onlyfans un espacio de blanqueo de explotación sexual?

Romantización y mercantilización del cuerpo Carmen Ruiz Repullo, profesora de sociología en la Universidad de Granada y especialista en violencia de género, explica que detrás del fenómeno hay "asimetrías de poder muy claras": relaciones entre hombres adultos adinerados y mujeres jóvenes con nivel socioeducativo medio que, aunque se presenten como acuerdos entre iguales, no lo son. "Quien manda, cuándo, dónde y cómo siempre es él. Es una forma de violencia y control que se disfraza de relación afectiva o de acuerdo económico", señala. Laura Barrios, presidenta de Federación Mujeres Jóvenes, añade que estas relaciones siguen cánones de belleza muy concretos y que, a menudo, "las jóvenes están vendiendo su cuerpo a cambio de dinero", aunque ahora se venda como creación de contenido, sugar dating o relaciones virtuales.

La ilusión de libertad y la presión patriarcal Las plataformas digitales hacen que la experiencia parezca cómoda y autónoma: se promociona la posibilidad de ser "tu propia jefa", crear contenido desde casa y ganar dinero sin horarios rígidos. Sin embargo, Ruiz advierte: "Nos están vendiendo como fácil algo que en realidad se basa en desigualdad, poder y violencia estructural". La presión patriarcal y la socialización desde la infancia educan al hombre a ejercer control y a percibir a la mujer como un objeto de deseo y estatus económico. "El hombre es quien tiene poder sobre el cuerpo del otro", señala esta socióloga. En contraste, las mujeres reciben mensajes desde pequeñas sobre estética y cuidado corporal, condicionándolas a exponerse para obtener reconocimiento y recursos. Sugar Baby: ¿Una forma de prostitución blanqueada en las redes sociales? LUCÍA BLÁZQUEZ